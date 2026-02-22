 Aller au contenu principal
Le ministre de la Fonction publique David Amiel nommé aux Comptes publics pour remplacer Mme de Montchalin
information fournie par AFP 22/02/2026 à 21:24

Le ministre délégué chargé de la Fonction publique, David Amiel, nommé au portefeuille des Comptes publics pour remplacer Amélie de Montchalin, le 13 octobre 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

L'actuel ministre délégué chargé de la Fonction publique, David Amiel, est nommé au portefeuille des Comptes publics pour remplacer Amélie de Montchalin, en route pour la Cour des comptes, a annoncé dimanche l'Elysée.

"Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a mis fin aux fonctions de Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics", a déclaré la présidence dans un communiqué, précisant que M. Amiel avait été choisi pour prendre sa suite.

Député de Paris, M. Amiel, 33 ans, est un fidèle historique d'Emmanuel Macron, qu'il a suivi de Bercy à l'Elysée pour devenir l'une de ses têtes pensantes.

Comme Mme de Montchalin, sous la houlette de laquelle il travaillait à la Fonction publique, il est une incarnation de la génération Macron éclose en 2017.

Dans un post de remerciement à l'exécutif sur X, le ministre a dévoilé sa feuille de route : "Exécuter avec la plus grande exigence la baisse du déficit prévue en 2026 et préparer le prochain budget. Chaque dépense doit être utile, jamais automatique".

David Amiel a également cité la modernisation de l'action publique et la lutte contre les fraudes comme autres priorités, assurant qu'il ferait preuve d'un "dialogue permanent, humble, sérieux et lucide".

Sa prédécesseuse Amélie de Montchalin doit prendre la tête de la Cour des comptes dès lundi, ce qui obligeait le gouvernement à lui faire quitter son portefeuille ministériel avant.

Un remaniement gouvernemental limité est par ailleurs attendu mais pas avant le milieu de la semaine prochaine.

Pour en fixer la date, le Premier ministre Sébastien Lecornu attend de savoir quand sera discutée l'éventuelle motion de censure du Rassemblement national.

Celle-ci, qui porterait sur la feuille de route énergétique du pays, ne serait examinée dans l'hémicycle que mercredi au plus tôt si elle était déposée lundi.

Cela repousserait de facto le remaniement, auquel le Premier ministre entendait initialement procéder avant le début de la période de réserve des élections municipales, ce dimanche.

Au moins deux autres ministres seraient sur le départ: celle de la Culture, Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris, et celle chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Charlotte Parmentier-Lecocq, qui souhaite retrouver son siège de députée.

Même si l'entourage du Premier ministre assure que le "cas Dati n'a rien à voir" avec les nominations, plusieurs sources assurent que la ministre s'accroche à son poste "comme une bernique".

Mme Dati a néanmoins promis de quitter le gouvernement avant le premier tour, le 15 mars.

Pour la remplacer, Catherine Pégard, ancienne présidente du château de Versailles, ex-conseillère culture de Nicolas Sarkozy et actuellement conseillère d'Emmanuel Macron, tient la corde.

L'offre BoursoBank