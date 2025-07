Le pétrole repart à la hausse malgré la hausse de la production annoncée par l'OPEP+

(AOF) - En repli en début de journée, le prix du baril de pétrole est désormais en hausse. À 15h30, le Brent avance de 0,96 %, tandis que le WTI grimpe de 1,43%. Pourtant, ce week-end, les pays membres de l’OPEP+ ont décidé d’augmenter leur production de 548 000 barils par jour à partir du mois d’août, loin de la hausse de 411 000 barils quotidiens qui était prévue par les analystes. Les pays qui avaient participé à des réductions volontaires en avril et novembre 2023, sont ceux qui vont augmenter leur production.

Il s'agit de l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Oman.

Pour PVM, le premier courtier indépendant mondial en instruments pétroliers, " le calendrier de reprise de la production est bien conçu et conçu pour tirer parti de l'été et de sa hausse saisonnière de la demande, la faiblesse actuelle des stocks et les difficultés liées aux bruts plus lourds étant des atouts pour cette stratégie ".