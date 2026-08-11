Le pétrole repart à la hausse dans l'attente d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran ; les actions progressent

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* Le Brent progresse de 5% en deux jours

* Les marchés monétaires tablent sur une probabilité de 50/50 d'une hausse des taux de la Fed en septembre

* La RBA maintient son taux directeur inchangé à 4,35%, mais laisse entrevoir une nouvelle hausse

(Mis à jour à 14h47 GMT (10h47 (heure de l'Est)) par Chris Prentice et Amanda Cooper

Les cours du pétrole ont progressé et les marchés boursiers mondiaux ont terminé en hausse mardi, les traders se concentrant sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran concernant un accord de paix et la réouverture du détroit d'Ormuz.

Les incertitudes concernant les perspectives d'inflation mondiale ont toutefois tempéré ces hausses.

Les États-Unis et l'Iran sont proches d’“une sorte d'accord”, a déclaré le ministre pakistanais de la Défense dans une interview accordée à Bloomberg News.

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé, l'indice MSCI

.MIWD00000PUS , qui recense les actions du monde entier, s'établissant en hausse de 0,10% à 1.154,40 points.

Les échanges entre les deux pays ont retenu l’attention dans un contexte de tensions croissantes qui ont fait bondir les cours du pétrole de 5% lundi.

Le président américain Donald Trump a répondu aux conditions posées par l’Iran pour un accord par une déclaration de son cru , exigeant que l’Iran verse des indemnités aux familles des personnes tuées lors de guerres, d’attaques et de manifestations, ce qui pourrait compliquer les efforts visant à rouvrir cette voie navigable cruciale.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 5% au cours des deux derniers jours seulement, la référence mondiale clôturant en hausse de 0,23% à 87,92 dollars. Le brut américain a gagné 0,16% à 82,26 dollars.

“Cela va désormais s’apparenter à une véritable guerre d’usure”, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. “On peut s’attendre à ce que le marché (du pétrole) oscille entre 75 et 95 dollars, en attendant de voir qui cédera le premier.”

À Wall Street, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a légèrement progressé de 0,03% à 53.990,87 points et l’indice S&P 500 .SPX a gagné 0,09% à 7.760,26 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,03% à 26.597,85 points.

DONNÉES SUR L'INFLATION

Même si le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de juillet, qui sera publié mercredi, ne tiendra pas compte de la dernière hausse des coûts de l’énergie, il pourrait néanmoins s’avérer déterminant pour définir les anticipations concernant la réunion de la Réserve fédérale de septembre, pour laquelle les marchés monétaires indiquent une probabilité de 50/50 d’une hausse des taux 0#USDIRPR .

“Nous pensons que les risques penchent en faveur d’un résultat élevé, ce qui entraînerait probablement un rebond des anticipations de taux et, potentiellement, un regain d’inquiétudes concernant la stagflation”, a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef chargé des marchés chez Capital Economics. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a reculé de 1,38 point de base, passant de 4,698% à 4,684%.

Les rendements des obligations à 30 ans US30YT=RR ont reculé de 1,02 point de base à 5,2328%, mais sont restés proches des plus hauts niveaux enregistrés depuis 19 ans en juillet.

Les obligations européennes ont également reculé, le rendement des Bunds allemands à 10 ans de référence DE10YT=RR s'établissant à 3,152%, en baisse de 2,52 points de base.

ZOOM SUR LES VALEURS TECH

Dans la nuit, Nvidia NVDA.O a annoncé s'être associé à six grandes institutions financières, dont BlackRock BLK.N , Apollo

APO.N et Goldman Sachs GS.N , afin de mettre en place un ensemble de mesures de financement d'une valeur de plus de 500 milliards de dollars destinées aux infrastructures d'intelligence artificielle.

L’entreprise n’a pas donné beaucoup plus de détails, notamment sur les conditions financières, les engagements d’investissement ou la manière dont ces 500 milliards de dollars prévus s’intégreraient dans les accords de financement existants.

“Une petite partie de moi s’est demandé si c’était ce que l’on ressentait lorsque les prêts hypothécaires à risque sont devenus un produit grand public – cette innovation qui a finalement contribué à déclencher la crise financière mondiale”, a ajouté Sycamore. Par ailleurs, Intel INTC.O a levé 20 milliards de dollars grâce à une vente d’actions, la première offre publique de ses titres depuis l’introduction en bourse du fabricant de puces en 1971. L’action Intel a clôturé en baisse de 0,5%.

FLUCTUATIONS DES DEVISES Du côté des devises, le yen JPY= était de nouveau sous les feux de la rampe. Il s’appréciait de 0,4% face au dollar, mais restait en deçà du plus haut de la semaine dernière, à 155,20, après plusieurs séries d’interventions présumées, dont une action conjointe menée par le Japon et les États-Unis.

Un jour férié au Japon a entraîné un volume de transactions plus faible que d’habitude — ce qui est souvent considéré comme un catalyseur potentiel d’intervention, car des transactions de moindre ampleur peuvent avoir un impact bien plus important sur les cours que dans des conditions normales.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,04% à 99,81, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,01% à 1,1541 $.

Du côté des matières premières, l’or XAU= , qui a progressé de 8% depuis le début du mois, a gagné 0,12% sur la journée, à 4.393,69 dollars l’once.