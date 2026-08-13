Le pétrole réduit ses pertes après l'annonce d'une attaque des Houthis contre une raffinerie d'Aramco en Arabie saoudite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour à l'heure de l'après-midi aux États-Unis; ajout d'une information sur le crack du diesel, d'un article sur l'attaque des Houthis et de détails concernant le secrétaire américain à la Défense)

* Les indices de référence Brent et WTI réduisent leurs pertes après avoir chuté de plus de 3%

* Les Houthis du Yémen prennent pour cible une raffinerie d'Aramco saoudienne, selon l'agence de presse Saba

* L'Iran et les États-Unis s'affrontent sur le contrôle du détroit d'Ormuz

* L'AIE et l'OPEP révisent à la baisse leurs prévisions de demande de pétrole pour 2026

par Siddharth Cavale

Les cours du pétrole ont réduit leurs pertes à moins de 1% après avoir chuté de plus de 3% plus tôt dans la journée de jeudi, alors que des informations selon lesquelles les Houthis du Yémen auraient pris pour cible une raffinerie d'Aramco saoudienne à l'aide de drones ont ravivé les craintes de perturbations de l'approvisionnement sur un marché mondial déjà tendu. Les Houthis ont attaqué jeudi une raffinerie d’Aramco située à Jazan, en Arabie saoudite, à l’aide de deux drones, a rapporté l’agence de presse Saba, proche de l’Iran. Une source militaire houthiste a déclaré que cette attaque constituait une riposte à ce que le groupe qualifie de violations par l’Arabie saoudite de l’espace aérien et de la souveraineté yéménites dans les provinces de Saada et de Hajjah. L’Arabie saoudite n’a pas immédiatement commenté cette information.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en baisse de 74 cents, soit 0,8%, à 88,24 dollars le baril à 11 h 58 EDT (15 h 58 GMT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 reculait de 77 cents, soit 0,8%, à 82,56 dollars.

Plus tôt dans la séance, les deux contrats avaient chuté de plus de 3,5%, les investisseurs se concentrant sur les signes d’un affaiblissement de la demande mondiale et sur la hausse des stocks de brut américains. Les informations faisant état d’attaques au Yémen ont également propulsé les écarts de prix du diesel HOc1-CLc1 à un niveau record. Selon le site web de Saudi Aramco, la raffinerie de Jazan a une capacité de production de 250.000 barils par jour (bpd) de diesel à très faible teneur en soufre.

LA DEMANDE MONDIALE DE PÉTROLE DEVRAIT BAISSER La pression à la hausse a toutefois été tempérée par les données publiées mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), qui ont montré que les stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis avaient enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis janvier 2023, en raison d’un effondrement des exportations. Les stocks de brut ont augmenté de 17,4 millions de barils pour atteindre 424,4 millions au cours de la semaine close le 7 août, leur plus haut niveau depuis le 5 juin, a indiqué l’EIA. Dans le même temps, l’OPEP a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026, les ramenant à 580.000 barils par jour, dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier. L’Agence internationale de l’énergie a déclaré qu’elle s’attendait à une contraction de la consommation de 1,6 million de barils par jour cette année, contre une prévision de 1 million de barils par jour le mois dernier, la demande étant freinée par la hausse des prix et les restrictions d’approvisionnement liées à la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

AFFIRMATIONS CONTRAIRES CONCERNANT ORMUZ Néanmoins, les perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient et dans la région de la mer Noire ont continué à soutenir les cours du pétrole, les États-Unis et l’Iran s’opposant au sujet du détroit d’Ormuz. Le détroit est “sous le contrôle et la gestion de l’Iran”, a déclaré jeudi le chef récemment nommé de l’unité paramilitaire iranienne des Basij, au lendemain des propos du président américain Donald Trump selon lesquels les États-Unis exerçaient un “contrôle total” sur cette voie navigable stratégique, par laquelle transitaient environ 20% de l’approvisionnement mondial en pétrole avant le début de la guerre avec l’Iran.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré jeudi que l’armée américaine pourrait maintenir un blocus sur les ports iraniens aussi longtemps que nécessaire. Le marché s’est attaché à évaluer le volume réel de pétrole transitant par le détroit après que le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, eut indiqué qu’en moyenne 9 millions bpd) transitaient par cette voie maritime chaque semaine, tandis que les flux totaux, y compris les volumes acheminés par les oléoducs modernisés et les infrastructures d’exportation, s’élevaient en moyenne à 15 millions de barils par jour. Les données sur le trafic maritime ont toutefois montré que le nombre de traversées de navires dans le détroit, hors porte-conteneurs, était tombé à cinq mercredi, son plus bas niveau en trois semaines. Avant la guerre, 125 à 140 navires empruntaient chaque jour cette voie navigable cruciale.

“Des informations contradictoires continuent d’alimenter le débat sur la question de savoir qui contrôle le détroit d’Ormuz et combien de navires y transitent exactement”, a déclaré Tim Snyder, économiste en chef chez Matador Economics.

Aggravant la tension sur le marché, les exportations maritimes de produits pétroliers de la Russie ont chuté en juillet de 33,3% par rapport à juin et de 54,7% par rapport au même mois de l’année précédente, pour s’établir à 3,93 millions de tonnes métriques, après que des attaques de drones ukrainiens ont entraîné des opérations de maintenance imprévues dans des raffineries nationales clés, selon des sources du secteur et les calculs de Reuters. Dans la ville russe d’Orsk, une raffinerie de pétrole qui a été touchée par une frappe de drone ukrainien il y a deux jours a été contrainte de fermer complètement, et les réparations pourraient prendre jusqu’à six mois, a déclaré jeudi le gouverneur régional.