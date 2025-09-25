Le pétrole recule malgré l'optimisme de BP

(AOF) - Le prix du baril de pétrole recule après deux séances de net rebond. À 17h, à Londres, il cède 0,61 %, à 68,65 dollars, et à New York il recule de 0,80 %, à 64,21 dollars. Pourtant, le Britannique BP a annoncé s’attendre à une progression de la demande d’or noir jusqu’en 2030, soit cinq ans de plus que ce qu’il anticipait il y a un an. Ainsi, selon le scénario le plus probable du groupe pétrolier, la demande pourrait s’élever à 103,4 millions de barils par jour d’ici à 2030, avant de redescendre à 83 millions de barils quotidiens d’ici à 2050.