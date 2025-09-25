 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 775,50
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le pétrole recule malgré l'optimisme de BP
information fournie par AOF 25/09/2025 à 16:59

(AOF) - Le prix du baril de pétrole recule après deux séances de net rebond. À 17h, à Londres, il cède 0,61 %, à 68,65 dollars, et à New York il recule de 0,80 %, à 64,21 dollars. Pourtant, le Britannique BP a annoncé s’attendre à une progression de la demande d’or noir jusqu’en 2030, soit cinq ans de plus que ce qu’il anticipait il y a un an. Ainsi, selon le scénario le plus probable du groupe pétrolier, la demande pourrait s’élever à 103,4 millions de barils par jour d’ici à 2030, avant de redescendre à 83 millions de barils quotidiens d’ici à 2050.

Pétrole et parapétrolier
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank