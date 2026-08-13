Le pétrole recule en raison de perspectives de demande moins favorables et de la hausse des stocks américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours)

* Les indices de référence Brent et WTI reculent de plus de 1,5 %

* L'Iran affirme qu'aucun progrès n'a été réalisé concernant la relance de l'accord de paix provisoire avec les États-Unis

* L'AIE et l'OPEP révisent à la baisse leurs prévisions de demande de pétrole pour 2026

par Enes Tunagur

Les cours du pétrole ont reculé jeudi, les investisseurs anticipant un affaiblissement de la demande mondiale cette année et une hausse des stocks de brut américains, même si les prix ont trouvé un soutien dans l'absence de progrès dans les négociations concernant le blocus du détroit d'Ormuz et les perturbations de l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 1,54 dollar, soit 1,7%, à 87,44 dollars le baril à 11h40 GMT, effaçant ainsi les gains accumulés au cours des six séances précédentes.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a reculé de 1,61$, soit 1,9%, à 81,66$ après avoir progressé au cours des cinq dernières séances.

La forte augmentation des stocks de pétrole brut aux États-Unis la semaine dernière pèse sur les cours, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS, ajoutant que la baisse devrait rester limitée tant que les flux transitant par le détroit d’Ormuz resteront faibles. Les stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis janvier 2023, en raison de la chute des exportations, selon les données publiées mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les stocks de brut ont augmenté de 17,4 millions de barils pour atteindre 424,4 millions au cours de la semaine close le 7 août, leur plus haut niveau depuis le 5 juin, a indiqué l’EIA. Un sondage Reuters auprès d’analystes avait prévu une baisse de 1,4 million de barils. Par ailleurs, l’OPEP a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026, les ramenant à 580.000 barils par jour dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier. L’AIE a déclaré qu’elle s’attendait à une contraction de la consommation de 1,6 million de barils par jour cette année, contre une prévision de 1 million de barils par jour le mois dernier, la demande étant freinée par la hausse des prix et les restrictions d’approvisionnement liées à la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Les perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient et dans la région de la mer Noire ont continué à soutenir les cours du pétrole, les États-Unis et l’Iran se livrant à des revendications contradictoires concernant le détroit d’Ormuz. Le détroit est "sous le contrôle et la gestion de l’Iran", a déclaré jeudi le chef récemment nommé de l’unité paramilitaire iranienne Basij, au lendemain des propos du président américain Donald Trump selon lesquels les États-Unis exerçaient un "contrôle total" sur cette voie navigable stratégique.

Le nombre de traversées de navires dans le détroit d’Ormuz, hors porte-conteneurs, est tombé à cinq mercredi, son niveau le plus bas depuis trois semaines, selon les données maritimes de Kpler.

Par ailleurs, la Russie a frappé dans la nuit la zone portuaire d’Izmaïl, en Ukraine, dans la région méridionale d’Odessa, tandis qu’une attaque de drone a provoqué un incendie dans une zone industrielle de Salavat, en République du Bachkortostan (Russie), où se trouve une grande raffinerie de pétrole.