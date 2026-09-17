Le pétrole recule de 2% à son plus bas niveau depuis une semaine, les craintes de perturbation de l'approvisionnement au Moyen-Orient s'atténuant

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(Mise à jour des prix, modification de la signature, ajout du lieu de rédaction)

* L'Arabie saoudite suspend les chargements à Yanbu et propose davantage de pétrole brut via Oman

* Trois stations de pompage situées le long de l’oléoduc Est-Ouest saoudien auraient été endommagées lors d’une récente attaque, selon certaines sources

* Une attaque de drone ukrainien endommage une raffinerie de pétrole à Iaroslavl, en Russie, selon le gouverneur

par Arathy Somasekhar

Les cours du pétrole ont reculé d’environ 2% jeudi pour atteindre leur plus bas niveau depuis une semaine, après que des informations faisant état de livraisons supplémentaires de brut saoudien via Oman ont apaisé les craintes concernant l’approvisionnement, même si les cours sont restés supérieurs à 100 dollars le baril en raison des craintes d’une escalade du conflit au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 2,67 dollars, soit 2,5%, à 103,13 dollars le baril à 12h03 (heure de l’Est) (16h03 GMT), après avoir atteint leur plus bas niveau depuis le 10 septembre. Les contrats à terme américains sur le West Texas Intermediate CLc1 ont reculé de 1,61 $, soit 1,6%, à 100,82 $ le baril, leur plus bas niveau depuis le 11 septembre. Mercredi, ces deux contrats avaient chuté d’environ 3 $.

Le brut s'est éloigné de ses plus hauts hebdomadaires après que le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a laissé entrevoir une remise en service plus rapide de l’oléoduc Est-Ouest saoudien, tandis que les efforts de l’Arabie saoudite pour maintenir ses livraisons grâce à des chargements supplémentaires au large d’Oman ont apaisé les craintes concernant l’approvisionnement, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

L’Arabie saoudite propose davantage de cargaisons de brut aux raffineurs asiatiques par le biais de transferts de navire à navire au large du port de Sohar, en Oman, ont indiqué des sources proches du dossier. Cela permettra de compenser en partie les perturbations causées par les attaques contre l’oléoduc Est-Ouest menant à la mer Rouge. L’Arabie saoudite cherche également à rétablir environ la moitié de la capacité de son oléoduc Est-Ouest d’ici quelques jours, après que la liaison a été interrompue la semaine dernière à la suite d’attaques de drones, a rapporté Bloomberg.

Les cours du pétrole avaient atteint cette semaine leur plus haut niveau depuis environ quatre mois après que des sources du secteur maritime ont indiqué que les chargements de brut à Yanbu, le centre d’exportation saoudien de la mer Rouge, avaient été suspendus et que Riyad avait annulé certaines livraisons de cargaisons à des clients européens. L’oléoduc Est-Ouest alimente Yanbu.

Les opérateurs ont indiqué qu’une fermeture prolongée de l’oléoduc pourrait priver le marché mondial de jusqu’à 4% de son approvisionnement en pétrole . L’Arabie saoudite n’a pas précisé quand les opérations pourraient reprendre, mais M. Wright a déclaré mardi à CNBC que le brut devrait circuler à nouveau dans l’oléoduc d’ici quelques jours.

"Jeudi, les cours du pétrole ont prolongé les baisses enregistrées lors de la séance précédente, les inquiétudes concernant les perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient s’étant quelque peu apaisées", a déclaré Christopher Tahir, stratège de marché senior chez Exness, une plateforme de trading, citant l’augmentation des flux de brut grâce à des chargements offshore supplémentaires via Oman et les efforts visant à remettre en service l’oléoduc Est-Ouest.

"Néanmoins, le marché physique reste tendu, ce qui limite l’ampleur des baisses supplémentaires. Le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz continue de diminuer, tandis que les tensions entre l’Arabie saoudite et les Houthis exposent le transport maritime en mer Rouge et les infrastructures énergétiques régionales à de nouvelles perturbations", a ajouté M. Tahir.

Trois stations de pompage desservant l'oléoduc Est-Ouest ont été endommagées lors d'une attaque la semaine dernière, et le calendrier des réparations restait incertain, selon les évaluations de trois sources issues des secteurs pétrolier et de la sécurité.

La banque singapourienne DBS a déclaré que son scénario de base pour le quatrième trimestre tablait sur un apaisement des tensions entre les États-Unis et l’Iran, ce qui permettrait au Brent de se stabiliser dans une fourchette comprise entre 85 et 95 dollars le baril.

LE MARCHÉ DU DIESEL SOUS PRESSION

Si les perturbations de l'approvisionnement en pétrole brut restent la principale préoccupation du marché, le resserrement de l'offre de diesel est apparu comme une autre source de pression, les perturbations des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient et en Russie limitant la disponibilité des carburants.

Les contrats à terme européens sur le gazole LGOc1 , qui servent de référence pour les prix du diesel, ont clôturé mardi à un niveau record. Les contrats à terme américains sur le diesel à très faible teneur en soufre HOc1 ont également clôturé à un niveau record.

Une attaque de drone ukrainien a endommagé une raffinerie dans la ville russe de Iaroslavl, provoquant un incendie qui a ensuite été maîtrisé, a déclaré jeudi le gouverneur régional Mikhail Yevrayev.