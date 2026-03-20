Le pétrole recule alors que les États-Unis et leurs alliés cherchent à augmenter l'offre et à désengorger le détroit d'Ormuz

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* Brent en baisse de 1,3 %, WTI en baisse de 2

* Les pays européens et le Japon sont prêts à aider à sécuriser le détroit d'Ormuz

* Les États-Unis envisagent une nouvelle publication du SPR

* Le Brent en hausse pour la semaine, la décote du WTI s'accentue

(Refonte, mise à jour des prix et ajout de commentaires) par Jeslyn Lerh et Helen Clark

Les prix du pétrole ont chuté vendredi, alors que les principales nations européennes et le Japon ont proposé d'unir leurs efforts pour sécuriser le passage des navires dans le détroit d'Ormuz et que les États-Unis ont présenté des mesures visant à augmenter l'offre de pétrole.

Afin de freiner la flambée des prix du pétrole, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les États-Unis pourraient bientôt lever les sanctions sur le pétrole iranien bloqué sur les pétroliers, et a indiqué qu'un nouveau déblocage de brut de la réserve stratégique de pétrole américaine était possible.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 1,36 $, soit 1,3 %, à 107,29 $ le baril à 3 h 30 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a perdu 1,92 $, soit 2,0 %, à 94,22 $.

Néanmoins, pour la semaine, le Brent de référence était en voie d'augmenter de près de 4%, après que l'Iran ait frappé des installations pétrolières et gazières dans les États du Golfe, forçant la production à être arrêtée.

Le WTI, quant à lui, devrait chuter de plus de 4 %, ce qui constituerait sa première baisse hebdomadaire en cinq semaines.

Les deux indices de référence ont perdu une partie de leurs "primes de guerre" vendredi matin après que les dirigeants mondiaux ont commencé à reconnaître la nécessité d'une retenue et d'une désescalade, a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste principal du marché chez Phillip Nova. Elle a ajouté que les marchés resteraient sensibles au point de passage critique d'Ormuz.

"Les dommages ont été infligés, et même si un passage sûr pour les pétroliers est négocié d'une manière ou d'une autre à travers Hormuz, la relance complète de la logistique peut prendre énormément de temps", a déclaré Mme Sachdeva.

"D'ici là, toute atteinte directe aux infrastructures d'exportation ou aux itinéraires des pétroliers pourrait faire grimper les prix en flèche, tandis qu'un engagement diplomatique soutenu pourrait limiter les hausses et accélérer la liquidation de la prime de guerre

Dans une déclaration commune jeudi, après avoir hésité, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont exprimé "notre volonté de contribuer aux efforts appropriés pour assurer la sécurité du passage dans le détroit", par lequel transitent 20 % du pétrole et du GNL mondiaux.

Pendant ce temps, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait dit à Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de ne pas répéter les attaques contre les infrastructures énergétiques iraniennes.

Pour stimuler l'offre américaine, la production de brut du Dakota du Nord devrait augmenter de ce mois-ci et les mois suivants, car les opérateurs du troisième État producteur de pétrole redémarrent les puits inactifs et les restrictions hivernales sont assouplies, a déclaré jeudi l'organisme de réglementation de l'État.

Le département des ressources minérales du Dakota du Nord a toutefois indiqué que le rythme de l'activité dépendrait de la durée pendant laquelle les prix du pétrole resteront élevés et que les budgets des majors pétrolières ont déjà été fixés.