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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* Le groupe autrichien OMV OMVV.VI et la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi ADNOC prévoient de finaliser d'ici la fin du mois de mars une mégafusion pour créer un géant mondial de la chimie, ont annoncé jeudi les deux sociétés, après des années de négociations.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4010L4

(Rédigé par Claude Chendjou)

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Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
OMV
58,875 EUR LSE Intl -3,76%
Pétrole Brent
106,75 USD Ice Europ -0,78%
Pétrole WTI
93,51 USD Ice Europ -2,39%
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