BTS sort son premier album studio depuis 2020 avant son grand retour sur scène

Une femme pose pour une photo devant un camion faisant la promotion du concert de retour du boys band de K-pop BTS à Séoul, le 19 mars 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Le boys band sud-coréen BTS a sorti vendredi un nouvel album studio, le premier depuis 2020, présenté comme le reflet de ses racines coréennes et de son identité, alors que l'effervescence monte à la veille d'un gigantesque concert de retour à Séoul.

Le concert en plein air de samedi soir, qui devrait attirer quelque 260.000 personnes en plein cœur de la capitale, marquera la première apparition sur scène du groupe K-pop phénomène après une pause de près de quatre ans, durant laquelle les sept membres ont effectué leur service militaire obligatoire.

Il précède une tournée mondiale d'au moins 82 concerts dans 34 villes, dont deux dates prévues au Stade de France en juillet.

"Nous avons profondément réfléchi à notre identité - et à la meilleure manière d'exprimer notre authenticité - à travers l'ensemble de notre musique et de nos performances", a déclaré Jimin, membre de BTS, avant la sortie du nouvel album du septuor.

Jungkook (gauche) et Jimin de BTS saluent la foule, le 11 juin 2025 à Yeoncheon en Corée du Sud ( AFP / ANTHONY WALLACE )

"Dans le prolongement de ce processus, nous avons également réexaminé la signification de nos origines, en tant que groupe composé entièrement de membres coréens", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Débutant par "Body to Body" et s'achevant sur "Into the Sun", l'album "Arirang" - composé de 14 titres - tire son nom d'une chanson folklorique évoquant la nostalgie et la séparation, souvent considérée comme l'hymne national officieux de la Corée du Sud.

- "Plus forts" -

L'effervescence monte à Séoul à la veille du gigantesque concert de BTS: les hôtels affichent complet depuis longtemps et des milliers de fans affluent de l'étranger, illustrant avec force l'immense popularité internationale de ce groupe, bien qu'il chante principalement en coréen.

Les rues sont ornées de banderoles violettes et bleues proclamant "Welcome BTS & ARMY", en référence à la communauté de fans du groupe. Sweats à capuche, portefeuilles et figurines à l'effigie de BTS sont mis en vente dans des boutiques éphémères et des supérettes.

Mara Cristia Yao et Rodessa Ericka Bonon, deux fans originaires des Philippines, ont fait le voyage jusqu'à Séoul bien qu'elles n'aient pas réussi à se procurer de billets pour le concert de samedi.

"Nous avions de toute façon l'intention de venir dans ce quartier. Nous sommes en train de réfléchir à l'endroit où nous placer demain", confie Mara Cristia Yao à l'AFP, après avoir échangé quelques photos près de la place Gwanghwamun, où l'immense scène était en cours de montage.

Des admiratrices de BTS s'amusent au niveau d'une fan-zone, le 20 mars 2026 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

Lors du concert, BTS devrait interpréter les titres de son nouvel album, que le groupe a, selon plusieurs sources, enregistré au cours d'un séjour à Los Angeles, aux Etats-Unis.

Même si le disque comprend des collaborations avec des auteurs-compositeurs et des producteurs occidentaux, son titre "Arirang" sert à "rappeler aux fans internationaux que BTS est, avant tout, un groupe coréen", souligne Grace Kao, professeure de sociologie à l'université Yale.

Quatre des membres de BTS ont effectué leur service militaire près de la frontière intercoréenne fortement fortifiée, connue pour ses barbelés, ses hivers rigoureux et son entraînement intensif.

Ainsi, BTS "revient plus fort, prêt à poursuivre son chemin", estime auprès de l'AFP Loukia Kyratzoglou, une fan originaire de Grèce.

- Une "lettre d'amour" à la Corée du Sud -

Au sommet de leur gloire avant leur pause, BTS comptait parmi les artistes les plus écoutés sur Spotify, aux côtés de Taylor Swift et Justin Bieber.

BTS s'adresse à la presse, le 31 mai 2022 à la Maison Blanche, à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Après avoir visité la Maison Blanche, sorti des titres en anglais au succès phénoménal et donné des concerts dans des lieux emblématiques à travers le monde, le septuor a choisi un décor historique pour ce concert de retour: la vaste place Gwanghwamun à Séoul, près du palais royal Gyeongbokgung, théâtre de nombreuses manifestations politiques.

Le géant du streaming Netflix , qui diffusera le concert en direct dans environ 190 pays, a déclaré que l'album constituait une "profonde réflexion" sur les "débuts et l'identité" de BTS.

Ce nouvel album "s'apparente à une lettre d'amour adressée à leur pays natal", estime Jeff Benjamin, chroniqueur K-pop pour Billboard.

Selon lui, "le fait que BTS inaugure cette nouvelle ère par un immense concert de retour au cœur même de Séoul donne l'impression d'un groupe qui tient à s'assurer que la Corée demeure au centre de ce retour massivement attendu".