Le pétrole plonge après que Trump annonce le report des frappes contre les centrales électriques iraniennes

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 13% lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir donné ordre de reporter toutes les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours.

Cette annonce intervient quelques heures avant l'expiration du délai de 48 heures qu'il avait accordé samedi soir à Téhéran pour autoriser la navigation dans le détroit d'Ormuz, faute de quoi il mettrait sa menace à exécution, dans une nouvelle escalade qui risquait de faire grimper encore davantage les prix du brut.

Le pétrole a ensuite effacé une partie de ses pertes après que plusieurs sources iraniennes, citées par des agence de presse du pays, ont déclaré qu'il n'y avait pas de communication directe entre Washington et Téhéran.

Le cours du Brent LCOc1 perdait 7,37% à 103,92 dollars le baril vers 12h14 GMT, après avoir chuté de 15% à 96 dollars le baril juste après l'annonce, repassant un temps sous la barre des 100 dollars qu'il avait franchie en raison de la grande incertitude qui règne sur le marché de l'énergie depuis le début de la guerre en Iran fin février.

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI)

CLc1 perd 6,68% à 91,67 dollars après avoir reculé de 13,5% pour atteindre un plus bas de séance de 85,28 dollars.

Le président américain avait averti que les centrales électriques iraniennes seraient détruites si Téhéran ne procédait pas à une "ouverture complète" du détroit d'Ormuz - voie de passage essentielle pour le transport des hydrocarbures, fermée de facto depuis le début du conflit — dans un délai de 48 heures, fixant l'échéance aux alentours de 23h44 GMT ce lundi.

Face à cette menace, l'Iran avait prévenu qu'il attaquerait les centrales électriques israéliennes et celles qui alimentent les bases américaines dans le Golfe.

"Il s'agit manifestement d'un report, et non d'un cessez-le-feu total, nous verrons bien comment la situation évoluera", souligne Chris Beauchamp, analyste chez IG Markets, tout en reconnaissant que les marchés ont accueilli l'annonce de Trump avec soulagement.

Le contrat à terme néerlandais sur le hub TTF, référence des prix du gaz pour l'Europe TFMBMc1 , s'est également retourné à la baisse et évolue autour des 56 euros par mégawattheure (MWh).

Les dégâts importants subis par les installations énergétiques dans le Golfe et l'interruption du trafic dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondiaux, ont provoqué la pire crise pétrolière depuis les années 1970.

Le Brent, référence du marché mondial, a atteint les 119,50 dollars le baril le 9 mars dernier.

(Reportage Seher Dareen à Londres, Mohi Narayan à New Delhi et Florence Tan à Singapour, version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)