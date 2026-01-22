Le pétrole perd 2 % alors que Trump atténue ses menaces à l'égard du Groenland et de l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump garantit l'accès des États-Unis au Groenland et apaise les tensions

*

Le risque d'approvisionnement de l'Iran est réduit, les prix du pétrole se stabilisent

*

Un accord de paix potentiel en Ukraine pourrait avoir un impact sur les prix du pétrole

(Ajoute les prix de clôture) par Scott DiSavino

Les prix du pétrole ont glissé d'environ 2% à un plus bas d'une semaine jeudi après que le président américain Donald Trump ait adouci les menaces envers le Groenland et l'Iran , et sur un mouvement positif qui pourrait conduire à une solution pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 1,18 dollar, soit 1,8%, pour s'établir à 64,06 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 a perdu 1,26 dollar, soit 2,1%, pour s'établir à un plus bas d'une semaine de 59,36 dollars le baril.

M. Trump a déclaré avoir obtenu un accès total et permanent des États-Unis au Groenland dans le cadre d'un accord avec l'Otan, dont le chef a déclaré que les alliés devraient renforcer leur engagement en faveur de la sécurité dans l'Arctique pour écarter les menaces de la Russie et de la Chine.

Les dirigeants de l'Union européenne , quant à eux, repenseront les liens avec les États-Unis lors d'un sommet d'urgence jeudi, après que la menace de M. Trump de tarifs douaniers et même d'une action militaire pour acquérir le Groenland a fortement ébranlé la confiance dans les relations transatlantiques, ont déclaré des diplomates.

"Il y a une déflation de la prime de risque liée à la débâcle du Groenland et le risque d'approvisionnement de l'Iran a également été réduit", a déclaré Ole Hansen, analyste en chef des matières premières chez Saxo Bank.

M. Trump a également déclaré qu'il espérait qu'il n'y aurait pas d'autre action militaire américaine en Iran , mais il a ajouté que les États-Unis agiraient si l'Iran reprenait son programme nucléaire.

L'Iran, qui est soumis à des sanctions, est le troisième producteur de brut de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) derrière l'Arabie saoudite et l'Irak.

Avec moins de tensions autour du Groenland et de l'Iran, les prix du pétrole devraient se maintenir autour de 60 dollars le baril, selon Tony Sycamore, analyste chez le courtier en ligne IG.

RUSSIE ET UKRAINE

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré jeudi, après s'être entretenu avec M. Trump à Davos, que les conditions des garanties de sécurité pour l'Ukraine avaient été finalisées, mais que la question vitale du territoire dans sa guerre avec la Russie n'était toujours pas résolue.

M. Trump a fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle garantisse la paix après près de quatre ans de guerre , alors que la Russie ne semble pas vouloir cesser les combats.

Un accord visant à rétablir la paix en Ukraine et à lever les sanctions contre la Russie, troisième producteur mondial de brut, pourrait faire baisser les prix du pétrole en augmentant la quantité de carburant disponible sur les marchés mondiaux.

La marine française a intercepté en Méditerranée un pétrolier russe soupçonné de faire partie d'une flotte fantôme qui permet à la Russie d'exporter du pétrole malgré les sanctions.

La production de pétrole russe a baissé de 0,8 % pour atteindre 10,28 millions de barils par jour (bpd) l'année dernière, soit environ un dixième de la production mondiale, selon les données publiées jeudi.

Au Venezuela, autre membre de l'OPEP sanctionné, les sociétés commerciales Vitol et Trafigura ont exporté du fioul dans le cadre d'un accord soutenu par les États-Unis à la suite de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro .

Un projet de réforme de la loi vénézuélienne sur les hydrocarbures permettrait aux entreprises étrangères et locales d'exploiter elles-mêmes des gisements de pétrole grâce à un nouveau modèle de contrat, de commercialiser la production et de recevoir le produit de la vente même si elles agissent en tant que partenaires minoritaires de l'entreprise publique PDVSA, selon des projets consultés par Reuters jeudi.

L'administration Trump autorise la Chine à acheter du pétrole vénézuélien , mais pas aux prix "injustes et inférieurs" auxquels Caracas vendait le brut avant que les États-Unis ne destituent M. Maduro, a déclaré un responsable américain jeudi.

L'augmentation des flux de pétrole en provenance du Venezuela pourrait faire baisser les prix du pétrole.

Les prévisions concernant la santé des entreprises européennes ont également pesé sur les prix du pétrole .

Amin Nasser, directeur général de Saudi Arabia's Aramco 2223.SE , le plus grand producteur de pétrole au monde, a déclaré que les prévisions de surabondance mondiale de pétrole sont sérieusement exagérées car la croissance de la demande reste forte et les stocks mondiaux de pétrole sont épuisés.

STOCKS DE PÉTROLE AUX USA:

Les contrats à terme sur le pétrole ont prolongé leurs pertes en raison d'une augmentation plus importante que prévu des stocks de brut.

L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a déclaré que les entreprises énergétiques ont ajouté 3,6 millions de barils de brut aux stocks au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 janvier, soit plus du triple de l'augmentation de 1,1 million de barils prévue par les analystes dans un sondage Reuters et dépassant l'accumulation de 3,0 millions de barils que le groupe commercial American Petroleum Institute (API) a rapportée mercredi selon des sources du marché. EIA/S API/S ENERGYUSA ENERGYAPI

L'EIA et l'API ont publié leurs rapports un jour plus tard que d'habitude en raison du jour férié Martin Luther King Jr. aux États-Unis.