Sextape à Saint-Etienne: l'ex-maire sera rejugé en appel en juin

Gaël Perdriau, alors maire de Saint-Etienne, à la sortie du tribunal à Lyon après le verdict dans son procès pour chantage à la sextape, le 1er décembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

L’ex-maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, condamné en première instance à quatre ans de prison ferme pour chantage à la sextape, sera rejugé du 8 au 12 juin devant la cour d’appel de Lyon, a appris jeudi l’AFP auprès de cette juridiction.

Maire de Saint-Etienne et président de sa métropole de 2014 à 2025, Gaël Perdriau (ex-LR), 53 ans, a été incarcéré le 7 janvier à la prison de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain.

L’élu a démissionné de ses mandats dans les jours qui ont suivi le jugement du 1er décembre dernier le condamnant à cinq ans de prison, dont un avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire.

La justice a accédé à la demande de remise en liberté de Gaël Pedriau, selon un de ses avocats interrogé par l’AFP qui ne souhaite toutefois "pas communiquer la date" de sa sortie de l'établissement pénitentiaire où il est placé à l’isolement.

Malgré ses protestations d'innocence, M. Perdriau avait été reconnu en première instance coupable, tout comme trois anciens membres de son entourage, d'avoir comploté pour filmer le Premier adjoint Gilles Artigues à son insu dans une chambre d’hôtel en compagnie d'un prostitué, d'avoir utilisé cette vidéo intime pour museler ce rival du maire, et d'avoir financé le piège avec des fonds publics.

Parmi ses trois coaccusés, l'ancien adjoint à l'Éducation Samy Kefi-Jérôme et l'ex-compagnon de ce dernier Gilles Rossary Langlet, condamnés à trois ans de prison ferme, ont eux aussi fait appel. Seul l'ancien directeur de cabinet du maire, Pierre Gauttieri, qui a écopé de deux ans de prison ferme, n'a pas interjeté appel.