Microsoft 365 en panne pour des milliers d'utilisateurs, selon Downdetector
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 00:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des numéros de rapport d'incident et de la déclaration de Microsoft)

La suite de logiciels de productivité de Microsoft MSFT.O a été indisponible pour des milliers d'utilisateurs jeudi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com. Selon Downdetector, il y a eu près de 3 960 signalements d'incidents par des utilisateurs concernant des problèmes avec Microsoft 365 à 18 h 03 (heure de l'Est), en baisse par rapport aux plus de 15 880 signalements précédents.

Downdetector suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, y compris les erreurs signalées par les utilisateurs sur sa plateforme. Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut différer de celui indiqué par Downdetector, car ces rapports sont soumis par les utilisateurs. Microsoft 365 rééquilibrait le trafic dans toute l'infrastructure affectée, tandis que les efforts de remédiation se poursuivaient, a indiqué la société sur sa page d'état sur X. L'entreprise enquêtait sur un problème potentiel affectant plusieurs services, ayant identifié une partie de l'infrastructure de service en Amérique du Nord qui ne traite pas le trafic comme prévu.

MICROSOFT
450,9300 USD NASDAQ +1,54%
