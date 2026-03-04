Le pétrole jugé élevé alors que les risques liés à Ormuz s'intensifient en plein conflit iranien, selon les analystes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix du pétrole devraient rester élevés à court terme, les négociants évaluant le risque de perturbation de l'approvisionnement par le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement pour plus de 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole, dans le cadre de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient. Les frappes israéliennes et américaines sur des cibles iraniennes ont entraîné des attaques dans le Golfe, et les médias d'État iraniens ont rapporté qu'un responsable du Corps des gardiens de la révolution islamique avait déclaré que la voie navigable avait été fermée, avertissant que tout navire tentant de transiter pourrait être attaqué.

* J.P. Morgan estime que l'approvisionnement en pétrole brut de l'Irak et du Koweït sera interrompu en quelques jours si le détroit d'Ormuz reste fermé, prévoyant des pertes d'approvisionnement allant jusqu'à 4,7 millions de barils par jour.

* ANZ a relevé ses prévisions moyennes pour le Brent à 90 dollars le baril et pour le GNL à 17 dollars/mmBtu pour le premier trimestre 2026.

* Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix moyen pour le Brent au T2 2026 de 10 dollars, les portant à 76 dollars le baril, et celles pour le WTI de 9 dollars, les portant à 71 dollars. Elle a également révisé ses prévisions pour le T4 2026 pour le Brent et le WTI à 66 dollars et 62 dollars, respectivement.

* Le Brent LCOc1 et le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 ont tous deux augmenté d'environ 5 % ou plus au cours des deux dernières sessions. O/R