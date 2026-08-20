Le pétrole et Walmart éclipsent de bonnes statistiques à Wall Street

La morosité règne ce jeudi à Wall Street, la flambée des cours du pétrole et une publication jugée très décevante de Walmart, véritable baromètre de la consommation américaine, venant éclipser plusieurs indicateurs macroéconomiques de nature plutôt rassurante.

Un peu moins d'une heure et demie après la cloche d'ouverture des marchés, le S&P 500 cède près de 0,3% à 7 687 points et le Dow Jones recule de plus de 0,6% à 53 110 points, tandis que le Nasdaq 100 perd 0,5% à 29 280 points.

Des indicateurs économiques de bonne facture...

Alors que le consensus ne l'attendait qu'en hausse de 0,1%, l'indice composite des indicateurs avancés (LEI) du Conference Board pour les États-Unis a rebondi de 0,2% en juillet. En conséquence, son taux de croissance sur six mois est repassé en territoire positif.

"La plupart des composantes ont évolué positivement en juillet, à l'exception des anticipations des consommateurs, qui ont continué de peser sensiblement sur l'indice global", précise Justyna Zabinska-La Monica, responsable principale des indicateurs du cycle économique au Conference Board.

"L'économie devrait poursuivre son expansion, mais cette croissance devrait être portée par les investissements des entreprises dans l'IA, tandis que la hausse du coût de la vie pourrait freiner les dépenses de consommation, en particulier chez les ménages à revenus faibles ou intermédiaires", poursuit-elle.

Par ailleurs, l'indice "Philly Fed" d'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, calculé par la Fed locale, est passé de 41,4 en juillet à 47,4 en août, son niveau le plus élevé depuis avril 2021, alors même que les économistes craignaient au contraire une chute à 25 en moyenne.

Autre donnée de bonne facture, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage se sont tassées à 206 000 unités, contre une prévision à 210 000 et un niveau précédent de 212 000. La moyenne mobile sur quatre semaines s'est néanmoins accrue de 4 250 pour s'établir à 204 000.

...éclipsés par une flambée préoccupante du pétrole...

Ces statistiques globalement de bonne facture se trouvent toutefois largement éclipsées par la flambée des cours du pétrole, le Brent grimpant de 1,9% à 93,2 USD le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjugeant 3,7% à 87,4 USD.

"L'impasse diplomatique au Moyen-Orient renforce les attentes selon lesquelles l'approvisionnement régional restera limité plus longtemps en raison de perturbations constantes du trafic maritime", explique Paolo Broccardo, CEO de BankPro.

"Les États-Unis ont promis d'intensifier les sanctions économiques contre l'Iran, alimentant ainsi les risques de tensions supplémentaires dans la région. La suspension des transactions financières et économiques avec l'Iran par les Émirats arabes unis ajoute également aux risques d'escalade", précise-t-il.

Le professionnel souligne que, si jusqu'à 10 millions de barils par jour circulent le long de la côte omanaise depuis plusieurs semaines selon le média Axios, cela ne représente qu'environ la moitié des niveaux normaux observés avant mars.

...et par des ventes très décevantes de Walmart

Autre facteur pesant sur les marchés, Walmart dévisse de 9,5% en dépit d'un relèvement de ses objectifs annuels de bénéfices et de ventes, à l'occasion de la publication de résultats trimestriels marqués avant tout par une croissance à périmètre comparable très inférieure aux attentes aux États-Unis.

À 187,9 MdsUSD, les ventes du numéro un mondial de la grande distribution ont augmenté de 5,9% ( 5,1% à changes constants), dont une hausse de seulement 2,6% des ventes comparables hors carburant pour Walmart US, portée à hauteur d'environ 5,1 points par les ventes en ligne.

Autre valeur lourdement sanctionnée, Coty plonge de 10% à la suite de résultats trimestriels contrastés et d'une dégradation de recommandation chez RBC, deux facteurs qui ne font qu'alimenter l'incertitude récurrente autour de la maison de parfums et de cosmétiques.

En revanche, John Deere s'adjuge 7,7%, entouré après un resserrement à la hausse de ses prévisions de bénéfice net annuel et des propos du groupe estimant que 2026 marquera "le point bas du cycle actuel du marché des équipements agricoles", en marge de sa publication trimestrielle.