Le pétrole est en hausse malgré les efforts des États-Unis et de leurs alliés pour augmenter l'offre et désengorger le détroit d'Ormuz

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* Les pays européens et le Japon sont prêts à aider à sécuriser le détroit d'Ormuz

* Les États-Unis envisagent un nouveau déblocage du SPR

* Le Koweït a déclaré qu'une raffinerie de pétrole avait été attaquée dans la nuit

(Mise à jour des prix, ajout de commentaires d'analystes, dateline modifiée à Londres) par Anna Hirtenstein

Les prix du pétrole ont gagné du terrain vendredi malgré la proposition des principales nations européennes, du Japon et du Canada de s'associer aux efforts visant à sécuriser le passage des navires dans le détroit d'Ormuz, et malgré les mesures annoncées par les États-Unis pour stimuler l'offre de pétrole.

"Il est peu probable que les prix de l'énergie s'inversent rapidement, car la production a subi des dommages", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie en matière de matières premières chez Saxo Bank. "La réalité sur le terrain reste que le marché est tendu."

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont augmenté de 1,20 $, soit 1,1 %, à 109,85 $ le baril à 0923 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a ajouté 6 cents, soit 0,1 %, à 96,20 $.

Pour la semaine, le Brent de référence était en voie d'augmenter de près de 7 %, tandis que le WTI devait reculer d'environ 2 % dans sa première baisse hebdomadaire en cinq semaines.

Israël et l'Iran ont échangé de nouvelles attaques vendredi, à la suite d'une attaque contre une raffinerie de pétrole au Koweït.

Dans une déclaration commune jeudi, après avoir hésité, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon se sont déclarés "prêts à contribuer aux efforts appropriés pour assurer la sécurité du passage dans le détroit", par lequel transitent 20 % du pétrole et du GNL mondiaux.

Afin de freiner la flambée des prix du pétrole, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les États-Unis pourraient bientôt lever les sanctions sur le pétrole iranien bloqué sur les navires-citernes, et a indiqué qu'un nouveau déblocage de brut de la réserve stratégique de pétrole américaine était possible.

Le Brent a dépassé les 119 dollars le baril jeudi, se rapprochant du pic du 9 mars, après que l'Iran a répondu à une attaque israélienne sur un important champ gazier en mettant hors service 17 % de la capacité de GNL du Qatar , causant des dommages qui prendront jusqu'à cinq ans pour être réparés.

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir dit à Israël de ne pas répéter les attaques sur les infrastructures gazières iraniennes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays avait agi seul dans l'attaque et que l'Iran n'avait plus la capacité d'enrichir de l'uranium ou de fabriquer des missiles balistiques .

Plus tôt dans la session de vendredi, les deux indices de référence avaient perdu une partie de leurs "primes de guerre"alors que les dirigeants mondiaux commençaient à reconnaître le besoin de retenue et de désescalade, a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste principal des marchés chez Phillip Nova. Elle a ajouté que les marchés resteraient sensibles au point de passage critique d'Ormuz.

"Les dommages ont été infligés, et même si un passage sûr pour les pétroliers est négocié d'une manière ou d'une autre à travers Hormuz, la relance complète de la logistique peut prendre énormément de temps", a déclaré Mme Sachdeva.

Pour stimuler l'offre américaine, la production de brut du Dakota du Nord devrait augmenter de ce mois-ci et les mois suivants, car les opérateurs du troisième État producteur de pétrole redémarrent les puits inactifs et les restrictions hivernales sont assouplies, a déclaré jeudi l'autorité de régulation de l'État.

Le département des ressources minérales du Dakota du Nord a toutefois déclaré que le rythme de l'activité dépendrait de la durée pendant laquelle les prix du pétrole resteront élevés et que les budgets des majors pétrolières ont déjà été fixés.