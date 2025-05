Le pétrole en hausse après la trêve commerciale sino-américaine

(AOF) - Le cours du baril de Brent s'adjuge 2,38% à 65,44 dollars vers 17 heures. Idem pour son homologue américain -le WTI- qui progresse 2,56% à 62,52 dollars. Les cours du pétrole sont stimulés par l’annonce d’une suspension partielle des droits de douane entre les États-Unis et la Chine. L’accord prévoit une baisse réciproque des taxes douanières pendant 90 jours. Concrètement, les produits chinois importés en Amérique sont taxés à 30 % contre 145%, tandis que les produits américains importés en Chine redescendent à 10 % au lieu de 125%.

" L'accord entre les États-Unis et la Chine - de loin les deux plus grandes économies du monde - réduit les risques d'une récession déclenchée par l'escalade des conflits commerciaux et devrait également réduire les risques inflationnistes aux États-Unis ", souligne Commerzbank.