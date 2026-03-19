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Le pétrole dépasse les 119 dollars le baril après les attaques énergétiques au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Qatar, l'Arabie saoudite et le Koweït touchés par des tirs de missiles iraniens

* Augmentation de la prime du Brent par rapport au WTI

* Le Brent proche des sommets atteints le 9 mars

(Mise à jour des prix, ajout de la perturbation des chargements de pétrole de Yanbu) par Shadia Nasralla

Les prix de référence du pétrole Brent ont dépassé les 119 dollars le baril jeudi après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques à travers le Moyen-Orient suite à l'attaque israélienne sur son champ gazier de South Pars, une escalade majeure dans la guerre .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en hausse de 7,39 dollars, soit 6,9%, à 114,77 dollars le baril à 1026 GMT. Plus tôt dans la session, le Brent avait grimpé de plus de 10 dollars pour atteindre un sommet de 119,13 dollars, proche du pic de trois ans et demi atteint le 9 mars.

Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 était en hausse de 27 cents, soit 0,3%, à 96,59 dollars le baril, après avoir gagné plus tôt près de 4 dollars pour s'échanger à 100,02 dollars. Le WTI se négocie à sa plus grande décote par rapport au Brent depuis 11 ans.

La banque centrale américaine a maintenu les taux d'intérêt inchangés mercredi, prévoyant une hausse de l'inflation alors que les décideurs politiques font le point sur l'impact de la guerre.

ATTAQUES ET CONTRE-ATTAQUES

Israël a attaqué le champ gazier iranien de South Pars, mais les États-Unis et le Qatar n'ont pas été impliqués, a déclaré le président Donald Trump mercredi en fin de journée. South Pars est le secteur iranien du plus grand gisement de gaz naturel au monde, que l'Iran partage avec le Qatar, allié des États-Unis, de l'autre côté du Golfe.

M. Trump a ajouté qu'Israël n'attaquerait plus les installations iraniennes de South Pars à moins que l'Iran n'attaque le Qatar, et a prévenu que les États-Unis réagiraient également si l'Iran agissait contre Doha.

Mercredi, QatarEnergy avait déclaré que les attaques de missiles iraniens sur Ras Laffan, le site des principales usines de GNL du Qatar et les plus grandes du monde, avaient causé des "dégâts considérables" .

Les prix du gaz en Europe ont grimpé pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis plus de trois ans.

L'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté et détruit quatre missiles balistiques lancés mercredi en direction de Riyad, ainsi qu'une tentative d'attaque de drone contre une installation gazière.

La raffinerie SAMREF de Saudi Aramco, dans laquelle Exxon

XOM.N détient une participation, dans le port de Yanbu sur la mer Rouge, a également été visée lors d'une attaque aérienne jeudi. Les chargements de pétrole dans le port ont été perturbés mais ont maintenant repris .

Kuwait Petroleum Corporation a déclaré qu'une unité opérationnelle de sa raffinerie de Mina al-Ahmadi avait été touchée par un drone, déclenchant un incendie limité.

Plus tôt, Reuters a rapporté que l'administration de Trump envisageait de déployer des milliers de soldats américains pour renforcer ses opérations au Moyen-Orient.

Guerre en Iran

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157,570 USD NYSE -0,79%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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3 commentaires

  • 12:40

    L AIPAC l un des plus puissant lobbies aux USA finance les campagnes des politiciens américains. ... ce lobbie défend les intérêts d ISRAËL

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