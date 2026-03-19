"Menace chinoise" : les Etats-Unis "devraient cesser de monter en épingle" cette théorie, presse la Chine après un rapport du renseignement américain sur Taïwan

Le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump. ( AFP / ADEK BERRY )

Les services de renseignement américains "devraient corriger leur perception de la Chine", a déclaré un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian, ce jeudi 19 mars.

Une mentalité "héritée de la guerre froide". Ce jeudi 19 mars, Pékin a pressé les Etats-Unis de cesser de "monter en épingle" la théorie selon laquelle la Chine représente une menace. Le Renseignement américain vient de publier un rapport dans lequel il estime notamment que la Chine ne prévoit pas à l'heure actuelle d'envahir Taïwan en 2027, comme des responsables américains en avaient envisagé la possibilité antérieurement.

Les services de renseignement américains "devraient abandonner leur parti pris idéologique et leur mentalité du tout ou rien héritée de la Guerre froide, corriger leur perception de la Chine et cesser de monter en épingle la théorie de la menace chinoise", a dit un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian. Il était interrogé sur le rapport, mais évoquait la perception d'une "menace chinoise" de manière générale.

"La question de Taïwan relève des affaires intérieures de la Chine", a répété le porte-parole. Revenue à la Chine en 1945 après des décennies de domination japonaise, Taïwan est séparée politiquement de la Chine continentale depuis que les nationalistes, défaits par les communistes durant la guerre civile chinoise, ont trouvé refuge sur l'île en 1949. La Chine communiste considère Taïwan, sous gouvernement démocratique, comme une partie "inaliénable" du territoire chinois, et la "réunification" comme non-négociable et inéluctable. Elle se réserve le droit de recourir à la force pour mener à bien la "réunification".