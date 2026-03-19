Le pétrole dépasse les 115 dollars le baril après la multiplication des attaques contre les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient

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* Le Brent gagne plus de 7 dollars, le WTI gagne plus de 3 dollars

* Le Qatar, l'Arabie saoudite et le Koweït touchés par des tirs de missiles iraniens

* La Fed américaine maintient ses taux et prévoit une hausse de l'inflation dans un contexte de guerre

(changement du lieu de rédaction à Londres, mise à jour des prix) par Shadia Nasralla

Les prix du pétrole ont bondi jeudi, le Brent de référence atteignant son plus haut niveau depuis plus d'une semaine à plus de 115 dollars le baril, après que l'Iran ait attaqué des installations énergétiques à travers le Moyen-Orient suite à l'attaque israélienne sur son champ gazier de South Pars, une escalade majeure dans la guerre .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en hausse de 6,08 dollars, soit 5,7 %, à 113,46 dollars le baril à 8 h 14 GMT, après avoir grimpé de près de 8 dollars pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 9 mars, à 115,10 dollars en séance.

Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 57 cents, soit 0,6%, à 96,89 dollars le baril, après avoir gagné plus tôt près de 4 dollars pour s'échanger à 100,02 dollars.

Le WTI s'est négocié avec sa plus forte décote par rapport au Brent en 11 ans, en raison de la libération des réserves stratégiques américaines et de la hausse des coûts de transport, tandis que les nouvelles attaques contre les installations énergétiques du Moyen-Orient ont renforcé le soutien au Brent.

"L'escalade au Moyen-Orient, les attaques précises sur les infrastructures pétrolières et la mort des dirigeants iraniens laissent présager une perturbation prolongée de l'approvisionnement en pétrole", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova, dans une note.

"Pour ajouter de l'huile sur le feu, la Réserve fédérale a maintenu des « taux stables » avec un discours restrictif, soulignant les inquiétudes économiques qui suivent une guerre."

LA FED AMÉRICAINE MAINTIENT SES TAUX La banque centrale américaine a maintenu les taux d'intérêt inchangés mercredi, prévoyant une hausse de l'inflation alors que les décideurs politiques font le point sur l'impact de la guerre américano-israélienne avec l'Iran. Mercredi, QatarEnergy a déclaré que les attaques de missiles iraniens sur Ras Laffan, le site des principales opérations de traitement du GNL du Qatar, ont causé des "dommages considérables" à son centre énergétique. L'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté et détruit quatre missiles balistiques lancés mercredi en direction de Riyad, ainsi qu'une tentative d'attaque par drone contre une installation gazière. La raffinerie SAMREF de Saudi Aramco, située dans le port de Yanbu sur la mer Rouge, a également été la cible d'une attaque aérienne jeudi . La Kuwait Petroleum Corporation a déclaré qu'une unité opérationnelle de sa raffinerie de Mina al-Ahmadi avait été touchée par un drone, déclenchant un incendie limité.

Avant ses attaques, l'Iran a émis des avertissements d'évacuation pour plusieurs installations pétrolières en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, se préparant ainsi à riposter aux frappes sur ses propres infrastructures énergétiques à South Pars et Asaluyeh.

South Pars est le secteur iranien du plus grand gisement de gaz naturel au monde, que l'Iran partage avec le Qatar, allié des États-Unis, de l'autre côté du Golfe. Israël a mené l'attaque contre le champ gazier de South Pars, mais les États-Unis et le Qatar n'ont pas été impliqués, a déclaré le président Donald Trump mercredi en fin de journée.

Il a ajouté qu'Israël n'attaquerait plus les installations iraniennes de South Pars à moins que l'Iran n'attaque le Qatar, et a averti que les États-Unis réagiraient si l'Iran agissait contre Doha. Auparavant, Reuters avait rapporté que l'administration de Donald Trump envisageait de déployer des milliers de soldats américains pour renforcer son opération au Moyen-Orient, en préparation des prochaines étapes de sa campagne contre l'Iran.