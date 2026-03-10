 Aller au contenu principal
Le pétrole chute de 7 % alors que Donald Trump prévoit une désescalade au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 11:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix du pétrole chutent après avoir dépassé les 119 dollars le baril lundi

* Donald Trump a prédit que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt être terminée

* Le G7 est prêt à agir face à la flambée des prix du pétrole, mais ne veut pas puiser dans ses réserves

(Mise à jour des prix et ajout des volumes au paragraphe 3) par Stephanie Kelly

Les prix du pétrole ont chuté de 7% mardi après avoir atteint un sommet de plus de trois ans lors de la séance précédente, le président américain Donald Trump ayant prédit que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt prendre fin , apaisant les inquiétudes concernant les perturbations prolongées de l'approvisionnement en pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en baisse de 6,75 dollars, soit 6,8%, à 92,21 dollars le baril à 1012 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 était en baisse de 6,41 dollars, soit 6,8%, à 88,36 dollars le baril. Les deux contrats ont chuté jusqu'à 11 % plus tôt.

Les volumes de Brent ont chuté à environ 213 000 contrats, le plus bas niveau depuis le 27 février, juste avant le début du conflit. Les volumes de WTI sont tombés à 212 000, soit le niveau le plus bas depuis le 20 février.

Le pétrole a dépassé les 119 dollars le baril lundi, atteignant son plus haut niveau depuis la mi-2022, alors que les réductions de l'offre par l'Arabie saoudite et d'autres producteurs ont alimenté les craintes de perturbations majeures de l'approvisionnement mondial.

Les prix ont ensuite reculé après que le président russe Vladimir Poutine se soit entretenu avec Donald Trump et ait partagé des propositions visant à un règlement rapide de la guerre, selon un assistant du Kremlin, ce qui a atténué les inquiétudes concernant l'approvisionnement.

Donald Trump a déclaré lundi dans une interview à CBS News qu'il pensait que la guerre contre l'Iran était "très complète" et que Washington était "très en avance" sur le délai de quatre à cinq semaines qu'il avait initialement prévu.

"Il est clair que les commentaires de Trump sur une guerre de courte durée ont calmé les marchés. S'il y a eu une réaction excessive à la hausse hier, nous pensons qu'il y a une réaction excessive à la baisse aujourd'hui", a déclaré Suvro Sarkar, chef d'équipe du secteur de l'énergie chez DBS Bank, ajoutant que le marché sous-évaluait les risques à ces niveaux pour le Brent.

"Les qualités Murban et Dubaï sont toujours bien au-dessus de 100 dollars le baril, donc pratiquement rien n'a changé en termes de réalités de terrain", a-t-il ajouté, faisant référence aux qualités de pétrole de référence du Moyen-Orient.

En réponse à Donald Trump, le corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré qu'il "déterminerait la fin de la guerre" et que Téhéran n'autoriserait pas "un seul litre de pétrole" à être exporté de la région si les attaques américaines et israéliennes se poursuivaient, ont rapporté les médias d'État mardi.

Entre-temps, Donald Trump envisage d'assouplir les sanctions pétrolières contre la Russie et de libérer les stocks de brut d'urgence dans le cadre d'un ensemble d'options visant à freiner la flambée des prix, selon de multiples sources.

"Les discussions autour de l'allègement des sanctions sur le pétrole russe, les commentaires de Donald Trump laissant entendre que le conflit pourrait éventuellement se désamorcer, et la possibilité que les pays du G7 puisent dans les réserves stratégiques de pétrole ont tous indiqué le même message - que les barils de pétrole continueront d'une manière ou d'une autre à atteindre le marché", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova, dans une note datée de mardi.

"Une fois que les opérateurs ont senti que les voies d'approvisionnement pouvaient encore être maintenues, la prime de panique initiale qui avait poussé les prix au-dessus de la barre des 100 dollars hier a commencé à s'estomper, et les prix du pétrole se sont rapidement repliés

Goldman Sachs a déclaré qu'en raison de la fluidité de la situation, elle ne modifiait pas ses prévisions de prix du pétrole pour le Brent à 66 dollars le baril au quatrième trimestre 2026 et pour le WTI à 62 dollars le baril.

Les pays du G7 ont déclaré lundi qu'ils étaient prêts à mettre en œuvre les "mesures nécessaires" en réponse à la flambée des prix du pétrole, mais qu'ils ne s'engageaient pas à débloquer des réserves d'urgence.

Guerre en Iran

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

