Le pétrole chute alors que les États-Unis et leurs alliés discutent des efforts pour stimuler l'offre et ouvrir le détroit d'Ormuz

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* Les pays européens et le Japon sont prêts à contribuer aux efforts visant à sécuriser le détroit d'Ormuz

* Les États-Unis envisagent une nouvelle libération du SPR

* Le Koweït a déclaré que sa raffinerie de pétrole a été attaquée cette nuit

(Prix mis à jour à 1220 GMT) par Anna Hirtenstein et Robert Harvey

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 1% vendredi, alors que les Etats-Unis ont présenté des mesures pour gérer la crise de l'approvisionnement en pétrole, tandis que les principaux pays européens, le Japon et le Canada ont offert de se joindre aux efforts pour assurer un passage sûr pour les navires à travers le détroit d'Ormuz.

Les contrats à terme de Brent pour mai LCOc1 ont chuté de 1,58 $, soit 1,45%, à 107,07 $ le baril à 1220 GMT. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 pour avril, qui expirent vendredi, étaient en baisse de 1,30 $, soit 1,35 %, à 94,84 $. Le contrat à terme WTI de mai

CLc2 , plus liquide, était à 94,30 dollars à 1220 GMT, en baisse de 1,25 dollar ou 1,31%.

À ces niveaux, le Brent se dirigeait vers un gain hebdomadaire de 3,8 %, tandis que le WTI du premier mois était en baisse d'environ 3,9 % par rapport à son niveau de clôture de vendredi dernier. La décote du WTI par rapport au Brent a atteint mercredi son niveau le plus important en 11 ans ( ).

Israël et l'Iran ont échangé de nouvelles attaques vendredi, à la suite d'une attaque contre une raffinerie de pétrole au Koweït. Vendredi, le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré que la levée des sanctions pétrolières sur les cargaisons iraniennes bloquées par voie d'eau permettrait d'approvisionner l'Asie en trois ou quatre jours. Il a ajouté que l'Asie avait besoin de plus de pétrole et que les États-Unis jouaient un rôle dans la libération coordonnée des réserves stratégiques. Ces sorties auront lieu au cours des prochains mois, a précisé M. Wright. Ces commentaires font suite aux déclarations du secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, qui a indiqué jeudi que les États-Unis pourraient bientôt lever les sanctions sur le pétrole iranien bloqué sur les navires-citernes, et a déclaré qu'une nouvelle libération de pétrole brut de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis était possible. Jeudi également, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon se sont déclarés "prêts à contribuer aux efforts appropriés pour assurer la sécurité du passage dans le détroit" dans une déclaration commune

TOUS LES REGARDS SE TOURNENT VERS HORMUZ

Les analystes continuent de penser que les prix resteront élevés tant que le trafic dans le détroit, par lequel transitent 20 % du pétrole et du GNL mondiaux, sera perturbé.

"Il est peu probable que les prix de l'énergie s'inversent rapidement, car la production a été endommagée", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie en matière de matières premières chez Saxo Bank. "Le fait est que le marché reste tendu."

"Tant que le flux de pétrole à travers le détroit d'Ormuz reste limité, le chemin de moindre résistance pour les prix du brut reste à la hausse, à mon avis", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a averti qu'il faudrait jusqu'à six mois pour rétablir les flux de pétrole et de gaz en provenance du Golfe du Moyen-Orient et que les hommes politiques et les marchés sous-estimaient l'ampleur de la perturbation, a-t-il déclaré dans une interview accordée au Financial Times vendredi.

Une nouvelle perturbation de l'approvisionnement pourrait être possible, car l'administration Trump envisage d' occuper ou de bloquer l'île iranienne de Kharg pour faire pression sur l'Iran afin qu'il rouvre le détroit d'Ormuz, a rapporté Axios vendredi . Le Brent a dépassé les 119 dollars le baril jeudi, se rapprochant du pic du 9 mars, après que l'Iran a répondu à une attaque israélienne sur un important champ gazier en mettant hors service 17 % de la capacité de GNL du Qatar , causant des dommages qui prendront jusqu'à cinq ans pour être réparés. Le président américain Donald Trump a déclaré avoir dit à Israël de ne pas répéter les attaques sur les infrastructures gazières iraniennes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays avait agi seul dans l'attaque et que l'Iran n'avait plus la capacité d'enrichir de l'uranium ou de fabriquer des missiles balistiques.