Le pétrole chute alors que les Etats-Unis et leurs alliés cherchent à augmenter l'offre et à désengorger le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Clark

Les prix du pétrole ont chuté vendredi, alors que les principaux pays européens et le Japon ont proposé d'unir leurs efforts pour garantir un passage sûr aux navires dans le détroit d'Ormuz et que les États-Unis ont présenté des mesures visant à augmenter l'offre de pétrole.

Afin de freiner la flambée des prix du pétrole, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les États-Unis pourraient bientôt lever les sanctions sur le pétrole iranien bloqué sur les pétroliers, et a indiqué qu'un nouveau déblocage de brut de la réserve stratégique de pétrole américaine était possible.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 1,24 $, soit 1,1 %, à 107,41 $ le baril à 1 h 48 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a perdu 1,24 $, soit 1,3 %, à 94,90 $.

Néanmoins, pour la semaine, le Brent de référence était en voie d'augmenter de plus de 4%, après que l'Iran a frappé des installations pétrolières et gazières dans les États du Golfe, forçant la production à être arrêtée.

Le WTI, quant à lui, devrait chuter de près de 4 %, ce qui constituerait sa première baisse hebdomadaire en cinq semaines. La décote du WTI par rapport au Brent n'a jamais été aussi importante depuis 11 ans.

Dans une déclaration commune jeudi, après avoir hésité, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont exprimé "notre volonté de contribuer aux efforts appropriés pour assurer la sécurité du passage dans le détroit", par lequel transitent 20 % du pétrole et du GNL mondiaux.

Pendant ce temps, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait dit au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de ne pas répéter les attaques contre les infrastructures énergétiques iraniennes.

"Je lui ai dit 'Ne fais pas ça', et il ne le fera pas", a-t-il déclaré aux journalistes dans le bureau ovale jeudi.

Pour stimuler l'offre américaine, la production de brut du Dakota du Nord devrait augmenter ce mois-ci et les mois suivants, car les opérateurs du troisième État producteur de pétrole redémarrent les puits inactifs et les restrictions hivernales sont assouplies, a déclaré jeudi l'autorité de régulation de l'État.

Le département des ressources minérales du Dakota du Nord a toutefois indiqué que le rythme de l'activité dépendrait de la durée pendant laquelle les prix du pétrole resteront élevés et que les budgets des majors pétrolières ont déjà été fixés.