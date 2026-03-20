Tesla est en pourparlers avec des entreprises chinoises pour acheter des équipements solaires d'une valeur de 2,9 milliards de dollars, selon certaines sources

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* Tesla envisage d'acheter à la Chine des équipements pour fabriquer des panneaux et des cellules solaires

* Certains équipements nécessiteraient une autorisation d'exportation de Pékin

* Suzhou Maxwell, en Chine, parmi les candidats potentiels

* Tesla vise à ajouter 100 GW de capacité solaire

(Ajout du prix des actions au paragraphe 9)

Tesla TSLA.O cherche à acheter des équipements d'une valeur de 2,9 milliards de dollars pour la fabrication de panneaux et de cellules solaires auprès de fournisseurs chinois, dont Suzhou Maxwell Technologies

300751.SZ , ont déclaré deux personnes au fait du dossier, alors que le directeur général Elon Musk vise à ajouter 100 gigawatts de capacité solaire aux États-Unis.

Musk a déclaré en janvier que l'énergie solaire pourrait répondre à tous les besoins en électricité des États-Unis, y compris la demande sans cesse croissante d'un nombre croissant de centres de données. Les offres d'emploi publiées sur le site web de Tesla indiquent que l'entreprise vise à déployer 100 GW de "fabrication solaire à partir de matières premières sur le sol américain avant la fin de l'année 2028".

Suzhou Maxwell Technologies, le plus grand producteur mondial d'équipements de sérigraphie utilisés pour fabriquer des cellules solaires, figure parmi les principaux candidats à la fourniture de machines pour le projet et a cherché à obtenir l'autorisation d'exportation du ministère chinois du commerce, selon les deux personnes et une troisième personne. Les sources ont refusé d'être nommées car l'information n'est pas publique.

Parmi les autres fournisseurs potentiels figurent Shenzhen S.C New Energy Technology 300724.SZ et Laplace Renewable Energy Technology 688726.SS , ont indiqué les deux premières personnes.

Selon ces personnes, une partie de l'équipement estimé à 20 milliards de yuans (2,9 milliards de dollars), y compris les lignes de production de sérigraphie, nécessitera une autorisation d'exportation de la part des autorités de réglementation chinoises. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement la quantité d'équipement qui devra être approuvée ni le temps que cela prendra.

Les trois personnes ont indiqué que les entreprises chinoises devaient livrer l'équipement avant cet automne, et deux d'entre elles ont précisé que l'équipement serait expédié au Texas. Musk prévoit de construire la capacité solaire principalement pour Tesla, bien qu'une partie soit utilisée pour alimenter les satellites de SpaceX, ont déclaré les trois personnes.

Cette commande potentielle met en évidence un problème pour les États-Unis, qui cherchent à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine: la relance de l'industrie manufacturière américaine nécessite toujours un certain degré d'échanges commerciaux avec la deuxième économie mondiale.

Les médias chinois ont rapporté le mois dernier que Tesla avait visité plusieurs entreprises solaires en Chine. Les détails concernant les entreprises en pourparlers avancés, la taille estimée des achats potentiels, le calendrier de livraison et les exigences réglementaires sont rapportés ici pour la première fois.

Les actions de Suzhou Maxwell, S.C New Energy et Laplace Renewable ont bondi de plus de 7 % après la publication de l'article de Reuters.

Tesla, le ministère chinois du commerce, Suzhou Maxwell, Shenzhen S.C New Energy et Laplace Renewable Energy n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

UNE GIGA-USINE AMÉRICAINE AVEC DES ÉQUIPEMENTS CHINOIS

Une commande de Tesla donnerait un sérieux coup de pouce aux producteurs chinois d'équipements solaires, qui ont dû faire face à une faible demande en raison d'une surabondance de la production nationale.

Le marché américain de l'énergie solaire est quant à lui fortement protégé par des droits de douane visant à réduire les importations de panneaux et de cellules moins chers en provenance de Chine et d'Asie du Sud-Est, où de nombreux producteurs chinois possèdent des filiales.

Toutefois, l'administration Biden a exclu les équipements de fabrication de panneaux solaires des droits de douane en 2024, à la demande des fabricants américains de panneaux solaires qui affirmaient ne pas avoir d'autre endroit où acheter les machines nécessaires à la création d'usines nationales. Cette exemption a été prolongée par l'administration Trump, et les États-Unis ont fait pression pour créer leur propre chaîne d'approvisionnement solaire afin de réduire leur dépendance à l'égard des entreprises chinoises.

Musk a critiqué les barrières tarifaires, estimant qu'elles rendaient l'économie du déploiement de l'énergie solaire aux États-Unis "artificiellement élevée", alors que le pays est confronté à une grave pénurie d'électricité due à l'explosion de la demande des centres de données d'IA et de l'industrie manufacturière.

Ses ambitions en matière d'énergie solaire contrastent fortement avec les politiques énergétiques de son ancien employeur, le président Donald Trump , qui cherche à maximiser la production de combustibles fossiles aux États-Unis et a réduit les subventions fédérales pour les projets solaires et éoliens, qu'il qualifie de coûteux et peu fiables.

Musk a brièvement travaillé pour l'administration Trump en dirigeant le département de l'efficacité gouvernementale, qui a supervisé les licenciements massifs de travailleurs fédéraux pour économiser de l'argent.

La consommation d'électricité aux États-Unis a atteint son deuxième record consécutif en 2025 et augmentera encore en 2026 et 2027, selon l'Energy Information Administration (EIA).

La mise en place d'une production solaire de 100 GW en quelques années serait un exploit stupéfiant, et Musk est connu pour faire de grandes promesses dans des délais ambitieux qui ne se concrétisent pas toujours.

Selon un rapport publié l'année dernière par l'American Public Power Association, les États-Unis disposaient d'une capacité de production d'électricité de 1 300 GW en 2024. Sur ce total, seuls 10 %, soit 135 GW, étaient alimentés par l'énergie solaire.

Tesla s'efforce de s'approvisionner localement en composants dans différentes régions. Cependant, elle reste dépendante de 400 fournisseurs basés en Chine pour maintenir ses coûts à un niveau bas. Soixante d'entre eux approvisionnent également Tesla au niveau mondial, notamment pour ses usines américaines de véhicules électriques.

Les préparatifs de production des modèles Cybertruck et Semi de Tesla aux États-Unis ont connu des revers l'année dernière après que les livraisons de composants en provenance de Chine ont été suspendues, à la suite d'une hausse importante des tarifs douaniers sur les produits chinois imposée par l'administration Trump, avait précédemment rapporté Reuters.

($1 = 6,8992 yuans)