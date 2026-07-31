Le pétrole brut américain est acheminé vers Israël pour la première fois depuis près de trois ans, selon les données de suivi des navires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arathy Somasekhar

Une cargaison de brut léger américain de référence, chargée au Texas , faisait route vers Israël vendredi. Il s'agit de la première livraison vers ce pays depuis près de trois ans, selon les données de suivi des navires.

Voici les détails:

** Le navire Aframax battant pavillon maltais, le Captain John, a chargé jeudi du brut américain West Texas Intermediate (WTI) à l'installation d'Enbridge " ENB.TO Ingleside ", près de Corpus Christi, au Texas, et indiquait comme destination le port d'Ashkelon, au sud d'Israël, selon les données de suivi des navires de LSEG.

** Le navire transportait environ 550.000 barils de brut, selon les données de LSEG. Un pétrolier Aframax peut transporter jusqu’à 750.000 barils.

** Le pétrolier avait été affrété par la société de négoce Vitol, selon les données de LSEG. Vitol n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

** La dernière fois que du pétrole brut américain a été acheminé vers Israël remonte à octobre 2023, selon les données de Kpler. ** Cette livraison intervient dans le contexte de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran , qui a débuté le 28 février et a fortement réduit le trafic dans le détroit d’Ormuz. Cette voie maritime acheminait auparavant environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole brut et en gaz naturel.