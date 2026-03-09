Le pétrole bondit, les actions dérapent en Asie alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage

* Le pétrole dépasse les 100 dollars le baril, le Brent augmente de 15 %

* Wall St et le Nikkei plongent, les rendements augmentent en raison du risque d'inflation

* Le dollar est demandé comme source de liquidité, l'euro dérape

Les contrats à terme sur les actions ont chuté en Asie lundi, alors que l'impulsion inflationniste de la hausse des prix du pétrole menaçait d'augmenter le coût de la vie, et peut-être les taux d'intérêt, à travers le monde, tandis que la soif de liquidités des investisseurs maintenait le dollar américain en demande.

Le Brent LCOc1 a bondi de 15% à 106,94 dollars le baril, après avoir déjà grimpé de 28% la semaine dernière, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 17% à 106,75 dollars, menaçant de faire grimper rapidement les prix de l'essence en flèche.

L'Iran a nommé Mojtaba Khamenei pour succéder à son père Ali Khamenei en tant que chef suprême, indiquant que les partisans de la ligne dure restent fermement aux commandes à Téhéran, une semaine après le début de son conflit avec les États-Unis et Israël.

Il est peu probable que le président américain Donald Trump , qui avait déclaré le fils "unacceptable", accueille favorablement cette décision.

En l'absence de tout signe de fin des hostilités au Moyen-Orient et alors que les pétroliers n'osent toujours pas traverser le détroit d'Ormuz, les investisseurs s'attendent à une longue période de hausse des coûts de l'énergie. O/R

"L'économie mondiale reste dépendante du flux concentré de pétrole et de gaz naturel du Moyen-Orient à travers le détroit d'Ormuz", a noté Bruce Kasman, économiste en chef chez JPMorgan.

"Le scénario à court terme est celui d'un pic à 120 dollars le baril, suivi d'une modération lorsque le conflit s'apaisera bientôt", a-t-il ajouté. "Mais en l'absence d'une résolution politique claire et décisive, les prix du pétrole brut Brent devraient s'établir à un niveau élevé de 80 dollars le baril jusqu'au milieu de l'année."

Selon M. Kasman, un tel résultat pourrait réduire la croissance économique mondiale de 0,6 % en rythme annuel pour le premier semestre de cette année et augmenter les prix à la consommation de 1 % en rythme annuel.

Il a averti qu'un conflit plus large et durable pourrait faire passer le pétrole au-dessus de 120 dollars le baril et risquerait de provoquer une récession mondiale.

Wall Street a ouvert la voie à la baisse, les contrats à terme du S&P 500 ESc1 perdant 1,6 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont plongé de 1,7 %.

Le marché à terme japonais Nikkei NKc1 a chuté à 52 400, en baisse drastique par rapport à la clôture de vendredi à 55 620 .N225 .

LES BANQUES CENTRALES PARALYSÉES

Sur les marchés obligataires, le risque de hausse de l'inflation l'a emporté sur les considérations de valeur refuge et les contrats à terme sur les bons du Trésor à 10 ans TYc1 ont perdu 13 points, tandis que les contrats à terme à trois ans ont perdu 22 points.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont également baissé, les investisseurs craignant que le risque d'une hausse de l'inflation ne rende plus difficile l'assouplissement de la politique de la Réserve fédérale , même si les chiffres décevants de l'emploi semblent plaider en faveur d'une relance.

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues mercredi, devraient montrer que le rythme annuel s'est maintenu à 2,4 % en février.

La mesure préférée de la Fed, l'inflation de base, sera publiée vendredi et devrait se maintenir à 3,0 %, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale, et les analystes estiment qu'il y a un risque d'un chiffre encore plus élevé.

Le danger d'une inflation alimentée par l'énergie a conduit les marchés à parier que le prochain mouvement de taux de la Banque centrale européenne pourrait être à la hausse, peut-être dès le mois de juin. 0#EURIRPR

En ce qui concerne la Banque d'Angleterre, les marchés ont également commencé à évaluer à 40 % la probabilité d'un nouvel assouplissement, contre deux réductions ou plus avant le début du conflit au Moyen-Orient. 0#GBPIRPR

Les investisseurs nerveux ont recherché la liquidité des dollars tout en évitant les devises des pays qui sont des importateurs nets d'énergie, y compris le Japon et une grande partie de l'Europe.

Le dollar s'est raffermi de 0,3% à 158,35 yens JPY=EBS , tandis que l'euro a glissé de 0,7% à 1,1534 EUR=EBS . Le dollar australien, souvent vendu comme couverture pendant les périodes de volatilité du marché, a dérapé de 0,7 % à 0,6977 $ AUD=D3 .

L'or a reculé de 1,0% à 5 117 dollars l'once XAU= , les courtiers spéculant sur le fait que les investisseurs devraient enregistrer des bénéfices sur le métal pour couvrir les pertes subies ailleurs. GOL/