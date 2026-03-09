 Aller au contenu principal
Le pétrole bondit, les actions dérapent en Asie alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 00:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le pétrole dépasse les 100 dollars le baril, le Brent augmente de 15 %

* Wall St et le Nikkei plongent, les rendements augmentent en raison du risque d'inflation

* Le dollar est demandé comme source de liquidité, l'euro dérape

(Ajout des contrats à terme sur les taux d'intérêt au paragraphe 14 et des données de l'IPC américain au paragraphe 15) par Wayne Cole

Les contrats à terme sur les actions ont chuté en Asie lundi, alors que l'impulsion inflationniste de la hausse des prix du pétrole menaçait d'augmenter le coût de la vie, et peut-être les taux d'intérêt, à travers le monde, tandis que la soif de liquidités des investisseurs maintenait le dollar américain en demande.

Le Brent LCOc1 a bondi de 15% à 106,94 dollars le baril, après avoir déjà grimpé de 28% la semaine dernière, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 17% à 106,75 dollars, menaçant de faire grimper rapidement les prix de l'essence en flèche.

L'Iran a nommé Mojtaba Khamenei pour succéder à son père Ali Khamenei en tant que chef suprême, indiquant que les partisans de la ligne dure restent fermement aux commandes à Téhéran, une semaine après le début de son conflit avec les États-Unis et Israël.

Il est peu probable que le président américain Donald Trump , qui avait déclaré le fils "unacceptable", accueille favorablement cette décision.

En l'absence de tout signe de fin des hostilités au Moyen-Orient et alors que les pétroliers n'osent toujours pas traverser le détroit d'Ormuz, les investisseurs s'attendent à une longue période de hausse des coûts de l'énergie. O/R

"L'économie mondiale reste dépendante du flux concentré de pétrole et de gaz naturel du Moyen-Orient à travers le détroit d'Ormuz", a noté Bruce Kasman, économiste en chef chez JPMorgan.

"Le scénario à court terme est celui d'un pic à 120 dollars le baril, suivi d'une modération lorsque le conflit s'apaisera bientôt", a-t-il ajouté. "Mais en l'absence d'une résolution politique claire et décisive, les prix du pétrole brut Brent devraient s'établir à un niveau élevé de 80 dollars le baril jusqu'au milieu de l'année."

Selon M. Kasman, un tel résultat pourrait réduire la croissance économique mondiale de 0,6 % en rythme annuel pour le premier semestre de cette année et augmenter les prix à la consommation de 1 % en rythme annuel.

Il a averti qu'un conflit plus large et durable pourrait faire passer le pétrole au-dessus de 120 dollars le baril et risquerait de provoquer une récession mondiale.

Wall Street a ouvert la voie à la baisse, les contrats à terme du S&P 500 ESc1 perdant 1,6 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont plongé de 1,7 %.

Le marché à terme japonais Nikkei NKc1 a chuté à 52 400, en baisse drastique par rapport à la clôture de vendredi à 55 620 .N225 .

LES BANQUES CENTRALES PARALYSÉES

Sur les marchés obligataires, le risque de hausse de l'inflation l'a emporté sur les considérations de valeur refuge et les contrats à terme sur les bons du Trésor à 10 ans TYc1 ont perdu 13 points, tandis que les contrats à terme à trois ans ont perdu 22 points.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont également baissé, les investisseurs craignant que le risque d'une hausse de l'inflation ne rende plus difficile l'assouplissement de la politique de la Réserve fédérale , même si les chiffres décevants de l'emploi semblent plaider en faveur d'une relance.

0#FF:

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues mercredi, devraient montrer que le rythme annuel s'est maintenu à 2,4 % en février.

La mesure préférée de la Fed, l'inflation de base, sera publiée vendredi et devrait se maintenir à 3,0 %, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale, et les analystes estiment qu'il y a un risque d'un chiffre encore plus élevé.

Le danger d'une inflation alimentée par l'énergie a conduit les marchés à parier que le prochain mouvement de taux de la Banque centrale européenne pourrait être à la hausse, peut-être dès le mois de juin. 0#EURIRPR

En ce qui concerne la Banque d'Angleterre, les marchés ont également commencé à évaluer à 40 % la probabilité d'un nouvel assouplissement, contre deux réductions ou plus avant le début du conflit au Moyen-Orient. 0#GBPIRPR

Les investisseurs nerveux ont recherché la liquidité des dollars tout en évitant les devises des pays qui sont des importateurs nets d'énergie, y compris le Japon et une grande partie de l'Europe.

Le dollar s'est raffermi de 0,3% à 158,35 yens JPY=EBS , tandis que l'euro a glissé de 0,7% à 1,1534 EUR=EBS . Le dollar australien, souvent vendu comme couverture pendant les périodes de volatilité du marché, a dérapé de 0,7 % à 0,6977 $ AUD=D3 .

L'or a reculé de 1,0% à 5 117 dollars l'once XAU= , les courtiers spéculant sur le fait que les investisseurs devraient enregistrer des bénéfices sur le métal pour couvrir les pertes subies ailleurs. GOL/

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1528 USD Six - Forex 1 -0,09%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
52 082,68 Pts Six - Forex 1 -6,36%
Or
5 050,34 USD Six - Forex 1 -1,06%
Pétrole Brent
92,99 USD Ice Europ +10,30%
Pétrole WTI
91,79 USD Ice Europ +16,37%
USD/JPY SPOT
158,4930 Six - Forex 1 +0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

