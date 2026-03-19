Le pétrole bondit après les attaques d'infrastructures énergétiques, repli des Bourses en Asie

Des pompes à carbureant dans une station-service à Thionville, dans le nord-estde laFrance, le 9 mars 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Les prix du pétrole bondissent jeudi, le Brent s'envolant de 5%, poussés par l'annonce de frappes contre des infrastructures énergétiques en Iran et au Qatar, tandis que les Bourses asiatiques ont rechuté dans des marchés sous tension.

Le pétrole bondit à nouveau, le spectre de l'escalade

Vers 06H30 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, prenait 1,06% à 97,34 dollars.

Mais le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, s'envolait de 5,57% à 113,33 dollars, atteignant des niveaux plus vus depuis le 9 mars.

Le marché reste suspendu aux développements du conflit au Moyen-Orient, alarmé par les frappes sur les infrastructures énergétiques susceptibles de perturber durablement l'offre de brut.

La compagnie énergétique publique du Qatar a ainsi fait état jeudi d'incendies et de nouveaux "dommages considérables" sur le complexe gazier de Ras Laffan, après de nouvelles attaques de missiles à l'aube sur ce site majeur de production de gaz naturel liquéfié (GNL).

Donald Trump a menacé de détruire le champ gazier iranien de South Pars en cas de nouvelle attaque de l'Iran contre les installations gazières au Qatar.

Selon la télévision d'Etat iranienne, Israël a déjà frappé avec les Etats-Unis le site de South Pars/North Dome, la plus grande réserve de gaz connue au monde, partagée par l'Iran et le Qatar.

"Le flux d'actualités est multiforme. Les titres de presse faisant état d'attaques contre des installations énergétiques iraniennes, des sites au Bahreïn et la plus grande usine de gaz naturel liquéfié au monde située au Qatar ont tous eu un impact sur les marchés de l'énergie", observe Chris Weston, du courtier Pepperstone.

Et "le contrôle du détroit d'Ormuz demeure crucial pour la dynamique des prix du pétrole et du gaz, les efforts du président Trump pour rallier ses alliés à la sécurisation de cette voie maritime n'ont jusqu'à présent eu qu'un impact limité", complète Lloy Chan, de la banque MUFG.

La paralysie de ce passage stratégique, par où transite d'ordinaire un cinquième du commerce mondial de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié, se poursuit.

Rechute des Bourses en Asie, la BoJ surveillée

Un tableau d'affichage électronique indique les cours de l'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo, le 12 mars 2026 ( AFP / Kazuhiro NOGI )

A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a clôturé en chute de 3,37% à 53.372,53 points.

A Séoul, l'indice phare Kospi a lâché 2,73%. Sydney a reculé de 1,65%, Taipei de 1,92%. L'indice hongkongais Hang Seng perdait 1,85% vers 06H30 GMT.

Les Bourses asiatiques sont retombées dans le rouge après avoir esquissé un net rebond ces dernières séances, dans la foulée du repli de Wall Street mercredi.

Au Japon, "l'attention se tourne ce jeudi vers la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) et un sommet" entre la Première ministre Sanae Takaichi et le président américain Donald Trump à Washington, notaient les experts de Tokai Tokyo Intelligence.

"Le rythme de progression (de l'inflation) devrait être tiré à la hausse, sous l'effet de la récente augmentation des cours du pétrole brut", a prévenu jeudi la Banque du Japon, tout en laissant ses taux inchangés.

"À court terme, la hausse des cours de l'énergie fera grimper l'inflation globale", avait déjà averti mercredi le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell.

"L'effervescence et le climat général d'aversion au risque devraient se traduire par une séance dynamique en Asie (...) Il ne fait guère de doute que la hausse des prix du pétrole commence à exercer un impact plus large" sur l'économie et les marchés, note M. Weston.

"Par ailleurs, compte tenu de la volatilité ambiante, le risque lié aux actualités et aux titres de presse demeure omniprésent", insiste-t-il.

L'or trébuche à nouveau, le dollar stable

L'or s'enfonçait à nouveau, lâchant 0,81% à 4.778 dollars l'once vers 06H30 GMT, restant sous forte pression en dépit de son traditionnel statut de valeur refuge.

La combinaison d'un dollar plus fort et de rendements obligataires américains en hausse pèse sur le métal jaune, que les investisseurs vendent pour se procurer des liquidités.

La monnaie japonaise se stabilisait à 159,71 yens pour un dollar.