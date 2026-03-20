Le pétrole atteint son niveau le plus élevé depuis juillet 2022, alors que l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient est de plus en plus perturbé

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* Les États-Unis déploient des troupes supplémentaires au Moyen-Orient, Trump s'exprime sur l'Iran

* L'Irak déclare un cas de force majeure pour certains champs pétroliers

* Les perturbations du détroit d'Ormuz maintiennent les prix du pétrole à un niveau élevé, selon les analystes

(Mise à jour des prix de règlement) par Georgina McCartney

Les prix du pétrole ont bondi vendredi et se sont établis à leur plus haut niveau depuis près de quatre ans, alors que l'Irak a déclaré la force majeure sur tous les champs pétroliers développés par des sociétés pétrolières étrangères et que la guerre contre l'Iran s'est intensifiée avec les États-Unis prêts à déployer des milliers de Marines et de marins supplémentaires au Moyen-Orient.

Les contrats à terme de Brent pour mai LCOc1 se sont établis en hausse de 3,54 $, soit 3,26%, à 112,19 $ le baril, le plus élevé depuis juillet 2022. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 pour avril, qui ont expiré vendredi, se sont établis en hausse de 2,18 $, soit 2,27%, à 98,32 $. Le contrat à terme de deuxième mois sur le pétrole brut américain, plus activement négocié, s'est établi à 98,23 dollars, en hausse de 2,8 %."

Au plus haut de la séance, les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de plus de 4 dollars.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran n'a montré aucun signe d'apaisement avec des attaques sur des infrastructures énergétiques clés en Iran et des frappes de ce pays sur ses voisins, notamment l'Arabie saoudite, le Qatar et le Koweït .

"C'est le pire des scénarios, non seulement nous avons un cas de force majeure en Irak mais aussi un nombre important de troupes rassemblées par les États-Unis dans le golfe Persique, l'espoir d'une résolution rapide et d'un retour de l'approvisionnement sur le marché mondial par le détroit d'Ormuz s'évanouit devant nos yeux", a déclaré John Kilduff, partenaire chez Again Capital.

Le Brent a gagné environ 8,8 % au cours de la semaine, tandis que le WTI (premier mois) a perdu environ 0,4 % par rapport à la clôture de vendredi dernier. Mercredi, la décote du WTI par rapport au Brent a atteint son niveau le plus élevé depuis 11 ans ( ).

Lemarché pétrolier commence à s'attendre à des fermetures d'approvisionnement plus longues à la suite des attaques et à plusieurs semaines - au moins - avant la réouverture du détroit crucial d'Ormuz.

"Il est peu probable que les prix de l'énergie s'inversent rapidement, car la production a été endommagée", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.

Vendredi, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il n'y avait plus de dirigeants en Iran avec qui parler de la guerre, alors que les frappes militaires continuent de cibler les responsables iraniens. Il a également réitéré ses demandes pour que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires.

Israël et l'Iran ont échangé de nouvelles attaques vendredi, à la suite d'une attaque contre une raffinerie de pétrole au Koweït. Jeudi, Trump a déclaré qu'Israël ne répéterait pas ses attaques contre des installations énergétiques.

Vendredi, le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré que la levée des sanctions pétrolières sur les cargaisons iraniennes bloquées par voie d'eau permettrait d'approvisionner l'Asie en trois ou quatre jours. Jeudi, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a précisé ces plans .

Bessent avait déclaré qu'une nouvelle libération de brut de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis était possible. Wright a déclaré que les libérations de réserves auraient lieu au cours des prochains mois.

TOUS LES REGARDS SE TOURNENT VERS HORMUZ

Selon les analystes, les prix resteront élevés tant que le trafic par le détroit d'Ormuz sera perturbé et probablement même après.

Environ 20 % du pétrole et du GNL mondiaux transitent par ce détroit.

"Tant que le flux de pétrole par le détroit d'Ormuz reste limité, le chemin de moindre résistance pour les prix du brut reste à la hausse", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a averti dans une interview accordée au Financial Times vendredi que le rétablissement des flux de pétrole et de gaz en provenance du Golfe du Moyen-Orient pourrait prendre jusqu'à six mois.

L'administration Trump envisage d'occuper ou de bloquer l'île iranienne de Kharg afin de faire pression sur l'Iran pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz, a rapporté Axios vendredi, ce qui pourrait également peser sur l'approvisionnement.

Jeudi, le Brent a dépassé les 119 dollars le baril, s'approchant du pic du 9 mars, après que l'Iran a réagi à une attaque israélienne sur un important champ gazier en réduisant de 17 % la capacité de GNL du Qatar . Il faudra jusqu'à cinq ans pour réparer les dégâts.

Par ailleurs, la Russie a attaqué les installations ukrainiennes de pétrole et de gaz dans les régions de Poltava et de Sumy pendant la nuit, a déclaré vendredi Naftogaz, la compagnie nationale ukrainienne de pétrole et de gaz.

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de plates-formes de forage de deux pour atteindre 414 cette semaine, le chiffre le plus élevé depuis la mi-décembre, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.