Le Pérou effectue le premier paiement dans le cadre de la vente de F-16 après que des ministres ont démissionné en raison d'un conflit avec le président

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* Le Pérou effectue un premier versement de 462 millions de dollars pour l'achat d'avions à réaction

* Les ministres de la défense et des affaires étrangères démissionnent à la suite d'un différend concernant l'accord sur les F-16

* Washington encourage la coopération avec le Pérou en matière de défense et de minéraux essentiels

(Confirmation du paiement au paragraphe 1, déclaration de l'ambassadeur au paragraphe 9) par Marco Aquino et Lucinda Elliott

Le gouvernement péruvien a effectué mercredi un paiement de 462 millions de dollars pour l'achat d'avions de combat américains F-16, le premier versement d'une transaction de plusieurs milliards de dollars qui a provoqué la démission de deux ministres de premier plan plus tôt dans la journée.

Le paiement fait suite à une période d'incertitude concernant l'accord. Le ministre de la défense, Carlos Diaz, et le ministre des affaires étrangères, Hugo de Zela, ont démissionné mercredi en raison de leur opposition à la manière dont le président intérimaire, Jose Balcazar, gère les négociations.

"Une décision stratégique a été prise dans le domaine de la sécurité nationale avec laquelle j'ai un désaccord fondamental", a déclaré M. Diaz dans sa lettre de démission.

Les retombées politiques surviennent au moment où les États-Unis déploient leur plus grande offensive depuis des années pour renforcer leur influence au Pérou, un important producteur de cuivre où la Chine est devenue un partenaire stratégique clé.

Le Pérou a passé des années à négocier avec différentes entreprises pour moderniser sa flotte vieillissante d'avions de chasse Mirage 2000 et MiG-29 acquis dans les années 1980 et 1990. Le Pérou cherche à acquérir un total de 24 jets, mais un premier contrat devrait porter sur 12 appareils.

M. Balcazar, qui quittera ses fonctions en juillet, a déclaré mercredi dans un communiqué télévisé que ses propos antérieurs, qui laissaient entendre que l'achat avait été retardé, avaient été "mal interprétés" Il a ajouté que si l'accord avait progressé, l'essentiel de l'engagement financier incomberait au nouveau gouvernement.

Le dirigeant intérimaire avait semé la confusion en annulant vendredi dernier une cérémonie de signature pour l'acquisition de jets F-16 de Lockheed Martin, quelques heures seulement avant la date prévue, en invoquant la crainte de lier le prochain gouvernement à un engagement majeur en matière de défense.

L'ambassadeur des États-Unis, Bernie Navarro, a réagi vivement à cette confusion en publiant vendredi sur X que Washington utiliserait "tous les outils disponibles" contre les parties qui négocient "de mauvaise foi"

Mercredi, M. Navarro a toutefois déclaré aux médias qu'un paiement avait déjà été effectué à l'entreprise américaine Lockheed Martin Corp LMT.N et que les premiers avions devraient arriver entre 2029 et 2030.

Le département d'État américain a approuvé en septembre la vente potentielle d'avions F-16 et du soutien connexe au Pérou, Lockheed Martin étant le contractant principal, aux côtés de General Electric Aerospace et de RTX Corp RTX.N , dans le cadre d'un accord estimé à 3,42 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone à l'époque . En janvier, la Maison Blanche a désigné le Pérou comme un allié majeur non membre de l'Otan, ce qui permettrait d'approfondir la coopération en matière de défense et d'élargir l'accès aux programmes commerciaux et de sécurité. Le département d'État américain a également approuvé un ensemble d'équipements pour aider à moderniser une base navale près du port de Callao.