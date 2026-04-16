Le Pentagone s'adresse aux constructeurs automobiles et aux fabricants pour stimuler la production d'armes, selon le WSJ

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(Modification de la source au paragraphe 6)

De hauts responsables de la défense américaine ont eu des entretiens sur la production d'armes et d'autres fournitures militaires avec des cadres supérieurs d'entreprises dont General Motors GM.N et Ford Motor F.N , a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec les discussions.

Les discussions préliminaires et de grande envergure, qui ont commencé avant la guerre en Iran , interviennent alors que l'administration Trump souhaite que les constructeurs automobiles et d'autres fabricants américains jouent un rôle plus important dans la production d'armes, a déclaré le Journal.

Les responsables de la défense ont déclaré au journal que les fabricants américains pourraient être nécessaires pour soutenir les entrepreneurs traditionnels de la défense et ont demandé si les entreprises pourraient rapidement passer à des travaux de défense.

GE Aerospace GE.N et le fabricant de véhicules et de machines Oshkosh OSK.N figuraient parmi les entreprises impliquées dans les discussions avec les responsables de la défense, a ajouté le Journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. General Motors, Ford, GE Aerospace et Oshkosh n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Un responsable du Pentagone a déclaré à Reuters dans un communiqué que le ministère de la Défense "s'engage à développer rapidement la base industrielle de la défense en tirant parti de toutes les solutions et technologies commerciales disponibles pour garantir à nos combattants un avantage décisif".

M. Trump a rencontré des dirigeants de sept entreprises de défense en mars, alors que le Pentagone s'efforce de reconstituer les stocks utilisés lors des frappes américaines contre l'Iran et d'autres opérations militaires récentes.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et les opérations militaires d'Israël à Gaza, les États-Unis ont retiré des milliards de dollars de stocks d'armes, notamment des systèmes d'artillerie, des munitions et des missiles antichars.

Ce mois-ci, M. Trump a demandé une augmentation massive de 500 milliards de dollars du budget militaire pour atteindre 1 500 milliards de dollars, dans le cadre de la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran.