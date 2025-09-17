Le Pentagone reçoit son premier briefing officiel sur l'architecture du bouclier antimissile Golden Dome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

Le responsable du Pentagone chargé de superviser le projet de défense antimissile Golden Dome du président Donald Trump , Steve Feinberg, devait recevoir mercredi son premier briefing officiel sur l'architecture de ce projet complexe de 175 milliards de dollars.

Ce briefing est une étape clé pour le général Mike Guetlein, qui est chargé de l'avancement quotidien du Dôme d'or , et indique que la planification, le financement et le développement de l'effort de défense le plus ambitieux lancé par Trump prennent forme.

"Le 17 septembre 2025 marque 60 jours depuis la confirmation du général Guetlein et la création du Bureau du Dôme d'Or pour l'Amérique", a déclaré un porte-parole du Pentagone. "Le ministère de la guerre a respecté le délai de développement de l'architecture initiale."

Deux sources ont déclaré que le général Guetlein avait informé le Congrès lundi des objectifs et du calendrier du Dôme d'Or.

Selon les présentations du gouvernement rapportées précédemment par Reuters, le système comprendrait des capacités de détection et de ciblage basées dans l'espace , ainsi que des intercepteurs de missiles basés au sol, des réseaux de radars et, éventuellement, des systèmes laser.

Les sources ont indiqué que le briefing de M. Guetlein sur l'architecture ne devrait pas inclure de détails sur le nombre de satellites ou d'intercepteurs nécessaires pour le Dôme d'or.

L'initiative du Dôme d'or est confrontée à l'échéance ambitieuse de 2028 fixée par M. Trump, le système étant destiné à se défendre contre les missiles balistiques, hypersoniques et de croisière avancés provenant de multiples adversaires.

L'architecture proposée comprend quatre couches intégrées - une basée sur les satellites et trois basées sur terre - avec un nombre théorique de 11 batteries de missiles à courte portée positionnées sur le territoire continental des États-Unis, en Alaska et à Hawaï.

La prochaine étape sera franchie vers la mi-novembre, lorsque M. Guetlein devra présenter un plan de mise en œuvre complet avec des détails sur les satellites et les stations terrestres.

Le programme s'inspire du Dôme de fer israélien, mais fonctionne à une échelle géographique beaucoup plus vaste. De grandes entreprises de défense, dont Lockheed Martin LMT.N , Northrop Grumman NOC.N , RTX RTX.N et Boeing BA.N , devraient être en concurrence pour divers composants du système.