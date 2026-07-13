Le Pentagone investit 25 millions de dollars dans la start-up spécialisée dans les terres rares ReElement Technologies

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Le ministère américain de la Défense a annoncé lundi qu'il allait investir 25 millions de dollars dans la start-up spécialisée dans les terres rares ReElement Technologies, dans le cadre d'une initiative plus large de l'administration Trump visant à renforcer l'approvisionnement national en minéraux critiques et à contester la domination de la Chine dans ce secteur.

ReElement prévoit d’utiliser une technologie de traitement innovante pour raffiner les terres rares et d’autres minéraux stratégiques dans sa future usine commerciale située à Marion, dans l’Indiana.

Ces terres rares devraient être utilisées dans la fabrication d’aimants destinés à divers équipements militaires, notamment des avions de chasse, des missiles et des sous-marins.

On ignore pour l’instant si cet investissement de 25 millions de dollars prendra la forme d’une subvention, d’un prêt ou d’un autre mécanisme de financement.

Les représentants du Pentagone et de ReElement n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter cette information. La Chine domine le traitement mondial des terres rares et la production d’aimants, une chaîne d’approvisionnement stratégique que les États-Unis et leurs alliés cherchent à diversifier. Le Pentagone a indiqué que ces fonds serviront à acheter et à installer des équipements sur le site de Marion, qui devrait recycler des aimants et produire des terres rares ainsi que du germanium et du gallium, des minéraux essentiels utilisés dans les semi-conducteurs et les applications de défense.

Reuters a rapporté la semaine dernière que ReElement avait renoncé à solliciter un prêt de 80 millions de dollars auprès du Pentagone , initialement annoncé en novembre dernier, après que l’entreprise eut eu des difficultés à satisfaire aux exigences de diligence raisonnable du gouvernement fédéral.