Le Pentagone attribue à Oracle un contrat de près de 7 milliards de dollars dans le cadre de sa dernière initiative de rationalisation des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

Le Pentagone a annoncé jeudi la signature d’un accord de près de 7 milliards de dollars, d’une durée maximale de 10 ans, avec Oracle visant à regrouper les licences logicielles sur site du département en un seul contrat. Il s’agit de la dernière initiative en date du responsable technologique du Pentagone visant à réduire les coûts en mettant fin à la fragmentation des achats.

L’“Enterprise Software Agreement”, négocié par le département de la Marine, est conclu entre le Pentagone et Oracle ORCL.N pour l'utilisation de ses ressources informatiques sur site.

L’accord s’étend sur cinq ans, avec une option de prolongation de cinq ans, et couvre l’ensemble du Pentagone, ainsi que les garde-côtes américains et la communauté du renseignement.

“En améliorant fondamentalement la manière dont nous acquérons les capacités Oracle sur site, nous permettons aux contribuables de réaliser au moins 441 millions de dollars d’économies tout en servant rapidement et efficacement nos forces armées”, a déclaré Kirsten Davies, directrice des systèmes d’information du Pentagone. L’accord avec Oracle s’inscrit dans la continuité d’une initiative similaire conclue en mai par le bureau de Mme Davies avec Microsoft . Ce contrat de cinq ans, d’un montant de 9,69 milliards de dollars, a permis de regrouper en un seul contrat les licences Microsoft et autres logiciels d’entreprise dispersées entre les différentes branches des forces armées, la communauté du renseignement et la Garde côtière.

Ces deux accords s’inscrivent dans le cadre d’une initiative plus large menée par Mme Davies visant à mettre un terme à des années de dépenses redondantes en logiciels au sein de l’armée, en remplaçant les contrats fragmentés, conclus service par service, par des accords à l’échelle de l’ensemble de l’administration.

Le fondateur d’Oracle, le milliardaire Larry Ellison, entretient des relations étroites avec le président américain Donald Trump.