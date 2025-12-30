Le Pentagone annonce un contrat de 8,6 milliards de dollars avec Boeing pour la fourniture de F-15 à Israël

Boeing BA.N a obtenu un contrat de 8,6 milliards de dollars pour le programme F-15 Israël, a annoncé lundi le Pentagone, après que le président américain Donald Trump a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en Floride.

"Ce contrat prévoit la conception, l'intégration, l'instrumentation, les essais, la production et la livraison de 25 nouveaux avions F-15IA pour l'armée de l'air israélienne, avec une option pour 25 avions F-15IA supplémentaires", a déclaré le Pentagone.

Le Pentagone a précisé que le contrat concernait des ventes militaires à l'étranger à Israël. Les États-Unis sont depuis longtemps, et de loin, le principal fournisseur d'armes de leur allié le plus proche au Moyen-Orient.

Les manifestants pro-palestiniens et anti-guerre autour des États-Unis avaient exigé la fin du soutien militaire de Washington à Israël en raison de son assaut dévastateur sur Gaza , mais ces demandes n'ont pas été satisfaites dans les administrations du président Donald Trump et de l'ancien président Joe Biden .

Les travaux du contrat seront effectués à St. Louis et devraient être achevés d'ici le 31 décembre 2035, a déclaré le Pentagone dans un communiqué.