 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Pentagone annonce un contrat de 8,6 milliards de dollars avec Boeing pour la fourniture de F-15 à Israël
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 00:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le contrat et le contexte dans les paragraphes 3 à 5) par Kanishka Singh

Boeing BA.N a obtenu un contrat de 8,6 milliards de dollars pour le programme F-15 Israël, a annoncé lundi le Pentagone, après que le président américain Donald Trump a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en Floride.

"Ce contrat prévoit la conception, l'intégration, l'instrumentation, les essais, la production et la livraison de 25 nouveaux avions F-15IA pour l'armée de l'air israélienne, avec une option pour 25 avions F-15IA supplémentaires", a déclaré le Pentagone.

Le Pentagone a précisé que le contrat concernait des ventes militaires à l'étranger à Israël. Les États-Unis sont depuis longtemps, et de loin, le principal fournisseur d'armes de leur allié le plus proche au Moyen-Orient.

Les manifestants pro-palestiniens et anti-guerre autour des États-Unis avaient exigé la fin du soutien militaire de Washington à Israël en raison de son assaut dévastateur sur Gaza , mais ces demandes n'ont pas été satisfaites dans les administrations du président Donald Trump et de l'ancien président Joe Biden .

Les travaux du contrat seront effectués à St. Louis et devraient être achevés d'ici le 31 décembre 2035, a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

Valeurs associées

BOEING CO
217,260 USD NYSE +0,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche, le 29 septembre 2025 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    En Floride, Trump et Netanyahu mettent en garde le Hamas et l'Iran
    information fournie par AFP 30.12.2025 00:34 

    Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont fait front lundi en Floride contre l'Iran et toute tentative de réarmement, ainsi que face au Hamas, menacé par le président américain en cas de non-respect du plan de paix pour Gaza. Depuis les pupitres d'une conférence de ... Lire la suite

  • Cette photo fournie le 29 décembre 2025 par les garde-côtes taïwanais montre un agent observant un navire chinois, naviguant à 23 milles marins au nord-ouest de l'îlot Pengjia, au nord de Taïwan ( TAIWAN COAST GUARD / Handout )
    La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan
    information fournie par AFP 29.12.2025 23:30 

    La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite

  • Une personne vote lors des élections législatives en Côte d'Ivoire, sous la surveillance d"un membre de la commission électorale indépendante, à Abidjan le 27 décembre 2025 ( AFP / Sia KAMBOU )
    Législatives en Côte d'Ivoire: écrasante victoire du parti au pouvoir
    information fournie par AFP 29.12.2025 23:00 

    Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a remporté une très large majorité aux élections législatives de samedi, consolidant un peu plus son hégémonie, deux mois après la réélection d'Alassane Ouattara pour un quatrième mandat. Fin octobre, M. Ouattara avait été réélu ... Lire la suite

  • Le militant des droits humains égypto-britannique Alaa Abdel Fattah (à droite) à côté de sa mère, Laila Soueif, au Caire le 23 septembre 2025 ( AFP / Mohamed EL-RAAI )
    Tweets d'un militant égypto-britannique: Londres ordonne une enquête
    information fournie par AFP 29.12.2025 22:45 

    La ministre britannique des Affaires étrangères a ordonné lundi une enquête urgente sur les "graves manquements à l'information" dans le cas d'un militant britanno-égyptien qui a obtenu la citoyenneté britannique malgré des publications passées jugées "odieuses" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank