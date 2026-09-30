Le PDG de Mattel, Ynon Kreiz, quitte ses fonctions pour rejoindre Paramount Skydance en tant que co-PDG

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* Kreiz dirige Mattel depuis 2018 et a supervisé son expansion dans les domaines du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo

* Kreiz devient co-PDG de Paramount à compter du 5 octobre et rejoint son conseil d'administration

* Lynch, membre du conseil d'administration de Mattel, prendra la relève de Kreiz

(Reformulation du paragraphe 1 et du titre)

par Neil J Kanatt

Ynon Kreiz, directeur général de longue date de Mattel ( MAT.O ), qui a mené la transformation du fabricant de jouets en une société de divertissement aux activités diversifiées, quitte ses fonctions et rejoindra Paramount Skydance en tant que co-PDG à la suite de son accord de 110 milliards de dollars avec Warner Bros.

Ce changement intervient à l’approche de la période cruciale des fêtes de fin d’année, alors que Mattel doit faire face à des coûts liés aux droits de douane et à la pression d’investisseurs activistes concernant la baisse de la valeur actionnariale, malgré les efforts déployés pour capitaliser sur le succès du film à succès « Barbie » sorti en 2023.

Roger Lynch, membre du conseil d’administration de Mattel et ancien directeur général de Condé Nast, propriétaire des magazines *Vogue* et *The New Yorker*, succédera à Ynon Kreiz à la tête de l’entreprise, a annoncé mercredi la société.

Kreiz prendra ses nouvelles fonctions de co-PDG chez Paramount à compter du 5 octobre et rejoindra également son conseil d’administration, a indiqué Paramount dans un communiqué séparé.

La stratégie de Kreiz visant à transformer la propriété intellectuelle de Mattel en films, séries télévisées et jeux vidéo a donné naissance au succès mondial « Barbie » et stimulé la demande pour ses produits dérivés.

Pourtant, l’action Mattel n’a progressé que de 5 % depuis l’arrivée de Kreiz à la tête de l’entreprise, une performance nettement inférieure à la hausse de près de 200 % enregistrée par le S&P 500 .SPX sur la même période.

“Cette annonce ajoute une couche d’incertitude à un climat d’investissement déjà nerveux, compte tenu d’un contexte macroéconomique plus difficile, de la hausse des taux d’intérêt et de résultats qui devraient être davantage pondérés par le quatrième trimestre”, ont écrit les analystes d’UBS dans une note.

Plus tôt cette année, l’investisseur Southeastern Asset Management avait exhorté Mattel à explorer différentes options , notamment la cession de l’entreprise ou une fusion avec son concurrent Hasbro HAS.O .

Lynch siège au conseil d’administration de Mattel depuis 2018 et devrait prendre la tête de l’entreprise d’ici le 2 novembre. Parallèlement, Condé Nast, où Lynch occupe le poste de directeur général depuis environ sept ans, a nommé Mike Perlis, membre du conseil d’administration, au poste de directeur général par intérim.

Lynch, qui prendra les rênes d’une sixième entreprise, est surtout connu pour avoir dirigé Condé Nast, Pandora et Sling TV, apportant ainsi une expertise dans les domaines des médias, de la télévision par satellite et du numérique, mais peu d’expérience directe dans le secteur du jouet.

“La nomination de Roger intervient à un moment où les frontières entre les produits de consommation et les médias sont plus floues que jamais; il est donc logique de confier les rênes à un dirigeant expérimenté du secteur des médias”, a déclaré James Zahn, rédacteur en chef de The Toy Book.

Le mois dernier, Mattel a dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre et a réaffirmé ses objectifs annuels, mais les coûts liés aux droits de douane et les investissements destinés à stimuler les ventes ont entraîné un bénéfice inférieur aux attentes du marché.