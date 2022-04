Le PDG de Kering a acheté des actions pour 36 millions d'euros

François-Henri Pinault, dirigeant du groupe de luxe, Kering. (© AFP)

Le dirigeant du groupe de luxe, François-Henri Pinault, a acquis 59.872 titres sur le marché en février et mars. La plupart des analystes restent positifs.

Le PDG de Kering , François-Henri Pinault, a acheté via Artemis 30.000 actions le 24 février à 615,39 euros l'unité et 4.417 titres le 25 février à 626,36 euros.

Puis 10.000 le 28 février à 619,30 euros, 455 le 2 mars à 603,87 euros, 10.000 le 4 mars à 568,50 euros et 5.000 le 8 mars à 535,17 euros, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers. Soit un montant global de 36 millions d'euros.

Au 31 décembre 2021, la famille Pinault détenait via Artemis 41,74% du capital du groupe de luxe (41,41% un an plus tôt) et 58,65% des droits de vote (58,17% fin 2020).

Les salariés possédaient 0,1% des actions et les investisseurs individuels 4,2% (4,2% un an plus tôt). L'autodétention est passée de 0,08% à 0,5%.

À cette date, les institutionnels étrangers possédaient 46,1% des actions (46,1% fin 2020) et les institutionnels français 7,4% (8,1% un an plus tôt).

Des objectifs jusqu'à 950 euros

Le «free cash flow yield» est estimé à 5,9% en 2022, pour un flux de trésorerie après investissements attendu à 3,9 milliards d'euros et une capitalisation de 66,6 milliards. Un ratio qui monte à 6,6% en 2023.

L'objectif moyen du consensus calculé par Factset est à 786,22 euros. Sur les vingt-neuf analystes qui suivent la valeur, vingt sont positifs sur l'action, neuf sont à «conserver», aucun n'est à vendre.

Le plus optimiste est