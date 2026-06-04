Puces/IA: faute d'avoir relevé ses objectifs, Broadcom voit son action plonger

information fournie par Boursorama avec AFP • 04/06/2026 à 09:31

Le concepteur américain de semi-conducteurs Broadcom a vu son titre plonger mercredi malgré la publication de résultats supérieurs aux attentes, le marché sanctionnant le maintien des objectifs annuels alors qu'il attendait un relèvement.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action abandonnait plus de 13%.

Méconnu du grand public, issu de plusieurs fusions et acquisitions, Broadcom est devenu un géant des semi-conducteurs et des réseaux informatiques, aujourd'hui sixième capitalisation boursière mondiale.

Mercredi, le groupe de Palo Alto (Californie) a fait état d'un chiffre d'affaires de 22,2 milliards de dollars au deuxième trimestre de son exercice décalé (clôturé début mai), en hausse de 48% sur un an, soit légèrement mieux que projeté par les analystes.

Le bénéfice net est lui ressorti à 9,3 milliards (+88%), également au-dessus des anticipations.

Comme ses concurrents, Broadcom est tiré par la demande d'infrastructures nécessaires au développement de l'intelligence artificielle (IA).

Lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats, le directeur général, Hock Tan, a évalué à 30 milliards de dollars le carnet de commandes pour des semi-conducteurs dédiés à l'IA.

Le patron emblématique a transformé, depuis son arrivée en 2005, un acteur subalterne des semi-conducteurs en mastodonte.

Mercredi, Hock Tan a confirmé l'objectif de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les semi-conducteurs IA pour l'exercice 2027 (de novembre à octobre).

Les investisseurs ont néanmoins été déçus de ne pas voir l'entreprise rehausser ses prévisions, dans un contexte d'accélération de l'IA depuis le début de l'année.

Broadcom a ainsi conclu, ces derniers mois, d'importants partenariats avec OpenAI, Meta ou Anthropic, qui lui ont passé commande de millions de processeurs.