Suisse: l'inflation se maintient à 0,6% en mai

L'inflation en Suisse s'est maintenue à 0,6% sur un an en mai, malgré la pression au niveau des prix des produits pétroliers, selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés jeudi.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les prix des produits fabriqués en Suisse ont grimpé de 0,6% par rapport à la même période un an plus tôt tandis que les prix des produits importés se sont accrus de 0,7%, a annoncé l'OFS dans un communiqué.

Avec la paralysie du détroit d’Ormuz, les prix des produits pétroliers se sont accrus de 17,7% sur un an, selon ses relevés.

L'inflation pour le mois écoulé est toutefois moindre qu'anticipée. Les économistes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient aux alentours de 0,7% sur un an.

En variation mensuelle, l'inflation s'est chiffrée à 0,2%, l'indice des prix à la consommation remontant à 101,3 points sous l'effet d'une hausse des loyers, des prix dans l'hôtellerie ainsi que de certains légumes et de l'essence par rapport au mois d'avril, a détaillé l'OFS. Les prix dans les transports aériens ainsi que pour le mazout ont en revanche diminué.

L'inflation en Suisse était très faible avant le conflit au Moyen-Orient mais a rapidement accéléré depuis les frappes sur l'Iran. En janvier et février, elle se situait à 0,1% sur un an mais a grimpé à 0,3% en mars, puis à 0,6% en avril.

Elle reste cependant très inférieure à celle d’autres pays en Europe, l’inflation dans la zone euro ayant accéléré en mai, à 3,2% en mai, selon une première estimation d'Eurostat.