Le patron de Boeing attend la certification du 737 MAX 10 pour "très bientôt"

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le directeur général de Boeing Kelly Ortberg a déclaré mercredi attendre la certification du 737 MAX 10 pour "très bientôt", un appareil dont la production a déjà démarré.

"Nous franchissons vraiment des étapes en termes de certification", a souligné le patron de l'avionneur lors d'une conférence organisée par la banque Morgan Stanley.

Début août, le régulateur américain de l'aviation civile (FAA), a homologué le 737 MAX 7, avec sept ans de retard sur le calendrier projeté par Boeing.

Le MAX 10, lui, avait été présenté pour la première fois en juin 2021, avec l'objectif de premières livraisons deux ans plus tard.

A fin juin, le carnet de commandes du MAX 10 mentionnait 1.678 exemplaires. La production de l'avion au rayon d'action plus faible que le MAX 7 (5.740 km contre 7.040) mais pouvant embarquer plus de passagers a déjà débuté.

Le modèle doit principalement être assemblé sur une nouvelle ligne de l'usine d'Everett (près de Seattle).

Une fois le MAX 10 certifié, restera encore le 777X.

Kelly Ortberg a précisé mercredi que ce gros porteur était toujours en phase de tests, et que Boeing attendait, le concernant, des autorisations pour procéder à des essais moteur.

"Les tests pourraient déborder sur l'an prochain", a indiqué le patron, mais "nous prévoyons toujours des livraisons en 2027."