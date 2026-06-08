Le partenaire de capital-investissement de Nestlé se retire de la course pour le rachat de Perrier, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute des précisions tirées du rapport de Bloomberg aux paragraphes 3 et 4)

PAI Partners, partenaire de longue date du géant de la grande consommation Nestlé SA NESN.S dans le domaine du capital-investissement, s'est retiré de la course à l'acquisition de son activité eau, qui comprend des marques telles que Perrier, a rapporté lundi Bloomberg News.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Selon l'article, qui cite des sources proches du dossier, Clayton Dubilier & Rice et Platinum Equity, la société du milliardaire Tom Gores, étaient toujours en lice pour acquérir une participation de 50 % dans l'activité eau de Nestlé.

KKR & Co KKR.N s'est retiré ces dernières semaines, ajoute l'article.

Nestlé n'a pas souhaité faire de commentaires.

Clayton Dubilier & Rice, Platinum Equity, KKR et PAI Partners n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'activité eau de Nestlé suscite de l'intérêt depuis des décennies, notamment de la part de fonds d'investissement privés et d'acquéreurs stratégiques, a déclaré Sanjay Bahadur, alors responsable de la stratégie et du développement commercial du groupe, à Reuters lors d'une interview en 2024 .