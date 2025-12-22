Le parlement sud-coréen adopte un projet de loi visant à ouvrir une enquête sur l'accident de Jeju Air en 2024

(Ajoute des détails du projet de loi dans les paragraphes 2-3, et le contexte dans les paragraphes 4-8)

Le parlement sud-coréen a adopté lundi un projet de loi visant à lancer une enquête indépendante sur l'accident d'avion de Jeju Air en décembre 2024, qui a tué 179 personnes dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière sur le sol du pays.

Un groupe composé de 18 députés enquêtera sur les causes possibles de l'accident, notamment sur la question de savoir si des mesures suffisantes ont été prises pour éviter le risque d'une collision avec un oiseau, sur les défaillances mécaniques ou de moteur et sur le talus que l'avion a heurté en bout de piste.

L'enquête cherchera également à déterminer si les agences gouvernementales ont tenté de dissimuler ou de minimiser les éléments découverts lors de l'enquête officielle, selon le projet de loi.

Un Boeing BA.N 737-800 de Jeju Air a atterri sur le ventre à l'aéroport de Muan sans son train d'atterrissage après un atterrissage interrompu, a dépassé la piste et s'est écrasé sur un talus, tuant les 181 personnes à bord, sauf deux, alors qu'une boule de feu se déclenchait.

L'enquête menée par le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires, dirigé par le gouvernement, n'a pas encore abouti à un rapport final. Dans un rapport provisoire ( ) datant de janvier, le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires a déclaré que les deux moteurs de l'avion avaient subi des impacts d'oiseaux.

Dans une mise à jour consultée par Reuters en juillet, la commission a constaté que le moteur gauche avait été arrêté alors qu'il était moins endommagé que le moteur droit et qu'il aurait pu permettre à l'avion de continuer à voler.

Selon les experts, le remblai en bout de piste qui supporte les équipements de navigation de l'aéroport n'est pas conforme aux normes internationales qui prévoient qu'une telle structure doit être conçue de manière à céder facilement en cas d'impact.

La plupart des accidents aériens sont dus à de multiples facteurs et les experts mettent en garde contre le risque d'accorder trop d'importance à des preuves incomplètes.