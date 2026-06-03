 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Parlement européen va abandonner Google au profit d'un moteur de recherche français dans le cadre de ses efforts en faveur de la souveraineté technologique
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Le Parlement européen va abandonner Google au profit du moteur de recherche français Qwant GOOGL.O , a-t-il annoncé mercredi, soulignant ainsi la volonté de l'Europe de réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies américaines au profit d'alternatives locales.

La Commission européenne annoncera plus tard dans la journée des mesures concernant les puces électroniques, les services de cloud computing et l'IA dans le cadre de sa campagne “Acheter et utiliser européen”.

“À partir du 4 juin 2026, Qwant deviendra le moteur de recherche par défaut sur les navigateurs Microsoft Edge et Mozilla Firefox du Parlement européen”, a déclaré un porte-parole du Parlement dans un e-mail.

Ce changement s'appliquera automatiquement, mais les utilisateurs pourront toujours choisir d'autres moteurs de recherche.

“Cela s'inscrit dans un cadre d'actions plus large visant à réduire la dépendance du Parlement européen vis-à-vis des outils numériques non européens et à promouvoir des services basés en Europe et axés sur la protection de la vie privée”, a déclaré le porte-parole.

Le Parlement compte 720 députés, ainsi que des milliers d’assistants et de membres du personnel administratif. C’est Euractiv qui a été le premier à annoncer ce changement.

Valeurs associées

ALPHABET-A
361,8500 USD NASDAQ -3,86%
MICROSOFT
441,3100 USD NASDAQ -4,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
72,2 +14,42%
CAC 40
8 188,11 -0,26%
SOITEC
162,25 +6,01%
Pétrole Brent
97,94 +2,08%
2CRSI
56,55 -3,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank