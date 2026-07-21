"Un maïs" à 53 millions d'euros : la tour du ministère de la Défense scandalise les Slovaques

Le ministre de la Défense slovaque Robert Kalinak devant la tour qui abrite son ministère, le 16 juillet 2026 à Brastislava ( AFP / TOMAS BENEDIKOVIC )

Le ministre slovaque de la Défense est sous le feu des critiques après avoir dévoilé le nouveau siège de son ministère, une tour de 27 étages, dont beaucoup dénoncent le coût de la rénovation, qui s'élève à 53 millions d'euros.

Surnommé le "maïs" par la population en raison de sa ressemblance avec cet incontournable des barbecues d'été, l'imposant ancien bloc de casernes de l'ère communiste, fraîchement rénové, fait déjà l'objet d'un examen minutieux en raison de possibles détournements de fonds publics.

"C'est joli, n'est-ce pas ?" s’est réjoui le ministre Robert Kalinak, l'un des plus proches alliés du Premier ministre nationaliste Robert Fico, en ouvrant en fin de semaine dernière le bâtiment au public dans la capitale Bratislava. Beaucoup n'étaient pas de cet avis.

"Un gratte-ciel hors de prix digne de Dubaï" figure parmi les nombreux commentaires critiques publiés sur les réseaux sociaux, tandis que le député Gabor Grendel, du parti d'opposition Slovensko, l'a qualifié de "maïs le plus cher du monde".

La tour du ministère slovaque de la Défense, le 16 juillet 2026 à Bratislava ( AFP / TOMAS BENEDIKOVIC )

Le parquet enquête déjà à la suite d'une plainte pénale concernant la rénovation, pour 958.000 euros, du mur en béton de 700 mètres entourant la tour, que des ouvriers ont simplement repeint de manière à donner l'impression d'un mur de briques. Robert Kalinak a nié tout acte répréhensible.

Lors de l'inauguration publique jeudi, les visiteurs ont pu découvrir des étiquettes de prix affichées partout dans le bâtiment, indiquant à la fois les prix du marché et ce que le ministère affirme avoir payé à la place, se vantant d'avoir fait des affaires.

L'Oeil de Sauron

Ainsi, un canapé initialement affiché à 4.500 euros n'aurait coûté aux contribuables qu'environ 2.000 euros, tandis qu'un portemanteau serait passé de 620 euros à 330 euros. Une petite kitchenette installée à chaque étage a coûté près de 8.000 euros, hors électroménager.

Des ouvriers repeignent le mur d'enceinte du ministère de la Défense slovaque, le 16 juillet 2026 à Bratislava ( AFP / TOMAS BENEDIKOVIC )

Pour ce qui est de l'écran LED extérieur de la tour, il a coûté 400.000 euros mais est éteint depuis des mois, après que des mèmes en ligne l'ont réimaginé comme l'oeil maléfique de la forteresse de Barad-dûr, celle de Sauron dans "Le Seigneur des anneaux".

La députée d'opposition Veronika Remisova a jugé ces dépenses somptuaires pour le nouveau bureau du ministre inappropriées, au moment où le gouvernement réduit les dépenses publiques, accusant Robert Kalinak de mener une "vie de cheikh".

Ce dernier s'est défendu, décrivant un mobilier de "moyenne gamme", fabriqué en matériaux durables et qui sera utilisable de 30 à 50 ans.

La Slovaquie, qui a rejoint l'Union européenne et l'Otan en 2004, consacre 2% de son PIB à la défense depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, conformément aux directives de l'Otan.

Mais la Banque centrale slovaque s'attend à ce que ce chiffre passe sous cet objectif cette année, une évolution imputée à l'austérité mais qui, selon les experts, reflète aussi les divisions quant à l'aide apportée à l'Ukraine au sein de la coalition gouvernementale menée par Robert Fico, revenu au pouvoir en 2023.