Le Parlement européen délaisse Google au profit du moteur de recherche français Qwant

Le Parlement européen a annoncé mercredi abandonner Google GOOGL.O au profit du moteur de recherche français Qwant, soulignant ainsi la volonté de l'Europe de réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies américaines.

La Commission européenne devait également annoncer mercredi des mesures concernant les puces, les services de cloud et l'IA dans le cadre du "Buy and Use European" ("Acheter et utiliser européen").

"À compter du 4 juin 2026, Qwant deviendra le moteur de recherche par défaut sur les navigateurs Microsoft Edge et Mozilla Firefox du Parlement européen", a déclaré un porte-parole du Parlement dans un courriel, confirmant une information d'Euractiv.

Ce changement s'appliquera automatiquement, mais les utilisateurs pourront toujours choisir d'autres moteurs de recherche.

"Cela s'inscrit dans un cadre plus large d'actions visant à réduire la dépendance du Parlement européen aux outils numériques non issus de l'UE et à promouvoir des services basés en Europe et respectueux de la vie privée", a précisé le porte-parole.

Le Parlement compte 720 élus, ainsi que des milliers d’assistants et de membres du personnel administratif.

(Reportage Foo Yun Chee, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)