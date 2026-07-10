Le pari Vodafone de Xavier Niel

L'opérateur britannique de télécommunication s'affiche de loin comme la plus forte hausse de l'indice Footsie 100, bondissant de plus de 12% alors que le milliardaire français Xavier Niel a accepté d'acquérir une participation de 16,2% dans l'entreprise, devenant ainsi son principal actionnaire.

La participation est cédée par e& (anciennement Etisalat) pour un montant de 5,95 milliards de dollars. La transaction valorise l'action Vodafone à 112,5 pence, soit une prime d'environ 15% par rapport au dernier cours de clôture, et permettra à e& d'encaisser environ 1,3 milliard de dollars de liquidités.

Le groupe émirati indique vouloir se recentrer sur ses activités principales. L'opération reste soumise aux autorisations réglementaires.

Selon les analystes d'AlphaValue, Xavier Niel ne devrait pas lancer d'offre publique d'achat dans l'immédiat. En revanche, il pourrait accroître progressivement son influence au sein de Vodafone, notamment en obtenant des sièges au conseil d'administration, avec l'ambition d'exercer un contrôle de fait sur le groupe à l'horizon 2027.

Les analystes soulignent que Xavier Niel est reconnu pour sa capacité à créer de la valeur dans les télécommunications grâce à une stratégie de développement ambitieuse. A l'inverse, la directrice générale de Vodafone, Margherita Della Valle, s'est concentrée sur la restructuration du groupe, notamment à travers les cessions des activités en Espagne et en Italie après plusieurs années de sous-performance boursière.

Depuis le début de l'année, l'action Vodafone affichait déjà une progression d'environ 11% avant cette annonce.