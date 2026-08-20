Le pari de Target sur l'alimentation porte ses fruits. Il lui faut désormais attirer les clients au-delà du rayon des snacks

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* Les ventes de produits alimentaires et de boissons ont progressé de 7 % au cours du trimestre clos le 1er août

* Target prévoit de lancer environ 600 produits alimentaires et boissons sous sa marque propre au cours des deux prochaines années

* La fréquentation a augmenté de 3,6 % au cours du dernier trimestre, tandis que les ventes de snacks ont progressé de 15 %

* Les ventes d'ameublement et de vêtements sont restées globalement stables malgré la progression des ventes de produits de beauté et de biens durables

par Nicholas P. Brown et Juveria Tabassum

Le pari de Target TGT.N sur les produits alimentaires a contribué à la croissance la plus rapide de ce secteur depuis trois ans, mais un redressement durable dépendra de sa capacité à convaincre les clients venus acheter du lait et des snacks d’acheter des produits à plus forte marge ailleurs dans le magasin. Les ventes de produits alimentaires et de boissons ont progressé de 7 % au cours du trimestre de Target clos le 1er août , s’appuyant sur les gains enregistrés lors de la période précédente après plusieurs trimestres de croissance modérée, alors que le nouveau directeur général Michael Fiddelke s’efforce de faire de l’épicerie un pôle d’attraction majeur. Mais les produits alimentaires génèrent des marges plus faibles que les vêtements, les articles pour la maison et d’autres produits de consommation discrétionnaire, ce qui signifie que cette stratégie doit en fin de compte se traduire par une augmentation globale des dépenses, ont déclaré les investisseurs et les analystes.

“C’est d’une importance capitale,” a déclaré Sarah Henry, directrice générale chez Logan Capital Management, actionnaire de Target. Les achats alimentaires incitent les clients à se rendre en magasin plus fréquemment que la plupart des achats non essentiels, a-t-elle expliqué, faisant ainsi de l’alimentation un moteur clé de la fréquentation pour un distributeur qui tente de retrouver son élan.

Plutôt que de se contenter d’ajouter des produits, Target a réorganisé une grande partie de son rayon alimentaire autour de catégories à forte croissance, en mettant davantage en avant les en-cas protéinés tels que les barres Misfits et les chips Khloud, et en repensant les allées et les présentoirs pour encourager la découverte et les achats impulsifs.

L'épicerie représente moins d'un quart des ventes de marchandises de Target, un chiffre bien inférieur aux 59 % de son concurrent Walmart WMT.O . Les données d'Euromonitor consultées par Reuters indiquaient que Target détenait environ 5 % du marché américain de l'épicerie à la fin de 2025, contre 27 % pour Walmart.

Mais l’objectif n’est pas d’égaler la taille de Walmart, a déclaré Jacob Aiken-Phillips, directeur des études de consommation chez Melius Research. “Le véritable critère de réussite est de savoir si l’activité alimentaire de Target croît plus rapidement que le secteur dans son ensemble et attire davantage de clients,” et cette stratégie “ne portera ses fruits que si ces visites se répercutent sur le reste du magasin,” a-t-il ajouté.

L'EXPANSION DES MARQUES DE DISTRIBUTEUR, UN ATOUT DE CROISSANCE Target prévoit d’ajouter environ 600 produits alimentaires et boissons de marque propre au cours des deux prochaines années, dont 400 sous sa marque Good & Gather. L’entreprise s’attend à ce que ces initiatives génèrent plus de 2 milliards de dollars de croissance au cours des prochaines années, a déclaré un porte-parole de Target à Reuters.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à “faire de l’alimentation une destination à part entière, et non plus simplement une catégorie de produits que les clients achètent au passage lorsqu’ils se trouvent dans nos magasins,” a déclaré mercredi Cara Sylvester, directrice du merchandising, aux analystes à l’issue de la publication de solides résultats trimestriels.

Cette stratégie semble porter ses fruits. La fréquentation a augmenté de 3,6 % au cours du dernier trimestre, tandis que les snacks, l’une des catégories alimentaires les plus performantes de Target, ont enregistré une hausse de 15 %.

La croissance du nombre d’abonnés et des recettes publicitaires au cours du dernier trimestre, ainsi que près d’un milliard de dollars de remboursements de droits de douane, ont donné à Target une certaine marge de manœuvre pour se concentrer sur les produits alimentaires à bas prix, a déclaré Mme Henry, de Logan Capital. Le véritable test aura toutefois lieu au second semestre, qui comprend la rentrée scolaire et les achats des fêtes de fin d’année, a ajouté Mme Henry.

La croissance de Target dans les autres catégories a été inégale. Son activité de produits non alimentaires, Fun 101, a bondi de 10,6 %, et les ventes de produits de beauté ont augmenté d’environ 7 %, mais l’ameublement et l’habillement, deux catégories clés, sont restés globalement stables.

PRUDENCE FACE À CE REBOND

Mari Shor, analyste actions senior chez Columbia Threadneedle, actionnaire de Target, s'attend à ce que les changements apportés aux secteurs de la maison et de l'habillement “commencent à porter leurs fruits au second semestre et au-delà”.

Certains analystes soulignent toutefois que les réorganisations de l’offre peuvent n’entraîner qu’une hausse temporaire.

“Lorsqu’un distributeur rénove un magasin ou améliore son assortiment et sa présentation des produits, cela peut entraîner une amélioration immédiate de la fréquentation et des ventes,” qui s’atténue souvent au bout de deux ou trois trimestres, a déclaré Georgy Vashchenko, analyste chez Freedom Global.

Malgré tout, M. Vashchenko a déclaré que les changements apportés par Target dans le secteur de l’alimentation avaient “considérablement amélioré l’expérience client,” un point de vue de plus en plus partagé par les investisseurs qui voient les premiers signes indiquant que les efforts de redressement de M. Fiddelke portent leurs fruits.