Le pari de 15 milliards de dollars du Japon sur les puces Rapidus repose sur sa capacité à conquérir des clients

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* Rapidus conclut des partenariats avec 17 entreprises de conception de puces à l'échelle mondiale

* Cette initiative se heurte à des obstacles technologiques et à la prudence des clients

* Le gouvernement Takaichi vise à relancer l'industrie japonaise des puces électroniques

(Ajout de l'emplacement de l'usine au paragraphe 5, détails sur le financement public au paragraphe 17)

par Kentaro Okasaka et Sam Nussey

La société japonaise Rapidus, qui bénéficie d’un soutien de l’État de 15 milliards de dollars, noue des partenariats avec des entreprises de conception de puces afin de répondre à une question majeure qui pèse sur les ambitions technologiques du pays: une entreprise sans expérience dans la fabrication peut-elle commencer à produire des puces de pointe en l’espace d’un an?

Seule une poignée d’entreprises dans le monde est capable de fabriquer les puces de 2 nanomètres que Rapidus souhaite produire, ce qui nécessite la technologie de fabrication la plus avancée du secteur. Les puces produites à l’aide de procédés de pointe offrent des performances plus rapides et plus économes en énergie que celles des générations précédentes.

Les leaders du secteur sont la société taïwanaise TSMC

2330.TW , qui a passé des décennies à perfectionner ses procédés et domine la fabrication de puces de pointe, la société sud-coréenne Samsung Electronics 005930.KS , qui a commencé à produire des puces de 2 nm l’année dernière, et Intel INTC.O .

L'entreprise Rapidus, créée en 2022, doit s’assurer une clientèle avant le lancement prévu de la production de puces de 2 nm au cours du second semestre du prochain exercice fiscal, un projet sur lequel la Première ministre Sanae Takaichi compte pour relancer l’industrie japonaise des semi-conducteurs.

Rapidus a annoncé lundi qu’elle s’associerait à 17 entreprises , dont le spécialiste américain des logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O et l’indien Infosys

INFY.NS , afin d’aider ses clients à concevoir des puces, alors que la société cherche à décrocher des contrats de fabrication.

“La grande question pour Rapidus reste de savoir qui va réellement faire tourner l’usine”, a déclaré Nori Chiou, directeur des investissements chez White Oak Capital, en utilisant la terminologie du secteur pour désigner une usine de fabrication de semi-conducteurs. L’usine de Rapidus sera implantée à Hokkaido.

Bien que l’annonce de lundi ne constitue pas encore la preuve d’un succès commercial, a-t-il ajouté, elle représente néanmoins un progrès supplémentaire.

L'échec du projet constituerait un revers majeur pour la stratégie industrielle du Japon et pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du secteur des puces électroniques du pays, alors que celui-ci cherche à renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement dans un contexte de tensions régionales croissantes et d'inquiétudes quant à une éventuelle intervention chinoise contre Taïwan qui pourrait perturber les approvisionnements mondiaux.

UNE CONCURRENCE DE POIDS

Le boom sans précédent des investissements dans l’IA a alimenté la demande en semi-conducteurs et en infrastructures informatiques, une tendance dont Rapidus espère tirer parti.

TSMC “continuera à dominer la majeure partie du marché. Mais parmi les 20 % restants, de nombreux clients ne peuvent pas obtenir de capacité auprès de TSMC, soit parce qu’ils ne figurent pas en tête de sa liste de priorités, soit parce que leurs commandes sont modestes”, a déclaré Akira Minamikawa, analyste chez Omdia.

Le directeur général de Rapidus, Atsuyoshi Koike, s’est dit convaincu que la demande du marché était suffisante pour soutenir un fabricant de pointe supplémentaire.

“Une ou deux entreprises sont loin d’être suffisantes”, a déclaré M. Koike à Reuters.

Certains clients potentiels restent prudents.

“Nous faisons déjà fabriquer nos puces par TSMC, nous ne pouvons donc pas tout transférer chez Rapidus. Si cela ne fonctionnait pas, nous ne pourrions pas revenir vers TSMC, nous devons donc rester prudents”, a déclaré un dirigeant qui a souhaité rester anonyme, les délibérations étant confidentielles.

Les clients pourraient faire appel à Rapidus pour diversifier leurs chaînes d’approvisionnement, tandis que la présence d’un fabricant de pointe pourrait également profiter aux fabricants japonais de matériaux et d’équipements, a déclaré M. Minamikawa.

La part de marché mondiale du Japon dans le secteur des semi-conducteurs est passée d’environ 50 % dans les années 1980 à moins de 10 % aujourd’hui. Parmi les fabricants de puces opérant au Japon figure le producteur de mémoires Kioxia

285A.T . TSMC est également présent sur le marché japonais grâce à un partenariat avec Sony 6758.T .

Parmi les autres initiatives soutenues par le gouvernement figure Noetra , qui développe un modèle fondamental pour l’IA physique et la robotique.

En avril, le ministère japonais de l’Industrie a annoncé avoir approuvé une aide supplémentaire de 4 milliards de dollars en faveur de Rapidus, portant le montant total du soutien à la recherche et au développement à 15 milliards de dollars.

DES OBSTACLES TECHNOLOGIQUES PERDURENT

Les préparatifs en vue de la production en série avançaient comme prévu et le contexte était plus favorable que prévu lors de la création de Rapidus en 2022, a déclaré le directeur général Koike.

Pourtant, d’importants obstacles technologiques subsistent. Rapidus continue de collaborer avec IBM IBM.N et a lancé des opérations pilotes, mais selon les experts, le succès commercial est loin d’être garanti.

“Il est extrêmement difficile de faire fonctionner une usine de puces 24 heures sur 24, de maintenir des rendements stables et constants, et de poursuivre la production de manière à assurer la viabilité de l’entreprise”, a déclaré Kazuyoshi Saito, analyste chez IwaiCosmo Securities.

“Même Samsung… a rencontré des difficultés.”

Au-delà de la validation de sa technologie, Rapidus doit relever le défi à long terme de la mise en place d’une activité rentable. L’entreprise prévoit une introduction en bourse vers l’exercice clos en mars 2032.

“On ne saura pas si c’est un succès ou un échec avant dix ans, et personne ne pourra en assumer la responsabilité” si ce n’est pas un succès, a déclaré un responsable gouvernemental.

Pourtant, les bailleurs de fonds de Rapidus ont des projets ambitieux. Une cotation en bourse et des activités de fabrication aux États-Unis sont envisageables, a déclaré Daishiro Yamagiwa, un député qui dirige le groupe parlementaire du Parti libéral-démocrate au pouvoir chargé de la stratégie en matière de puces électroniques.