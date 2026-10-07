Le pari de 15 milliards de dollars du Japon sur les puces Rapidus repose sur sa capacité à conquérir des clients

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* Rapidus conclut des partenariats avec 17 entreprises de conception de puces à l'échelle mondiale

* Cette initiative se heurte à des obstacles technologiques et à la prudence des clients

* Le gouvernement Takaichi entend relancer l'industrie japonaise des puces électroniques

par Kentaro Okasaka et Sam Nussey

La société japonaise Rapidus, qui bénéficie d’un soutien de l’État à hauteur de 15 milliards de dollars, noue des partenariats avec des entreprises de conception de puces afin de répondre à une question majeure qui pèse sur les ambitions technologiques du pays: parviendra-t-elle à attirer suffisamment de clients vers son usine de puces à la pointe de la technologie?

L'entreprise a annoncé lundi qu'elle s'associerait à 17 sociétés , dont le développeur américain de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O et l'indien Infosys

INFY.NS , afin d'aider ses clients à concevoir des puces.

Elle doit s’assurer une clientèle avant le lancement prévu de la production de puces en sous-traitance en 2 nanomètres au cours du second semestre du prochain exercice fiscal, un projet sur lequel la Première ministre Sanae Takaichi compte pour relancer l’industrie japonaise des semi-conducteurs.

« La grande question pour Rapidus reste de savoir qui viendra réellement remplir l’usine », a déclaré Nori Chiou, directeur des investissements chez White Oak Capital. L’annonce de lundi « ne constituait pas encore la preuve d’un essor commercial », a-t-il ajouté, mais témoignait d’une progression progressive.

L’entreprise doit également surmonter des obstacles technologiques et concurrentiels, car elle envisage de fabriquer dans son usine des puces de 2 nm, qui offrent des performances plus rapides et une meilleure efficacité énergétique que les puces de la génération précédente.

L'échec de ce projet constituerait un revers majeur pour la stratégie industrielle du Japon et pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du secteur des puces électroniques du pays, alors que celui-ci cherche à renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement dans un contexte de tensions régionales croissantes et d'inquiétudes quant à une éventuelle intervention chinoise contre Taïwan.

UNE CONCURRENCE DE POIDS

Le boom sans précédent des investissements dans l’IA a alimenté la demande en semi-conducteurs et en infrastructures informatiques, une tendance dont Rapidus espère tirer parti.

Elle est confrontée à la société taïwanaise TSMC 2330.TW , qui a passé des décennies à perfectionner ses procédés et domine la fabrication de puces de pointe, à la société sud-coréenne Samsung Electronics 005930.KS , qui a commencé à produire des puces de 2 nm l’année dernière, et à Intel

INTC.O .

« TSMC continuera à dominer la majeure partie du marché. Mais parmi les 20 % restants, de nombreux clients ne peuvent pas obtenir de capacité auprès de TSMC, soit parce qu’ils ne figurent pas en tête de sa liste de priorités, soit parce que leurs commandes sont modestes », a déclaré Akira Minamikawa, analyste chez Omdia.

Le directeur général de Rapidus, Atsuyoshi Koike, s’est dit convaincu que la demande du marché était suffisante pour soutenir un fabricant de pointe supplémentaire.

« Une ou deux entreprises sont loin d’être suffisantes », a déclaré Koike à Reuters.

Certains clients potentiels restent prudents.

« Nous faisons déjà fabriquer nos puces par TSMC, nous ne pouvons donc pas tout transférer chez Rapidus. Si cela ne fonctionnait pas, nous ne pourrions pas revenir vers TSMC, nous devons donc rester prudents », a déclaré un dirigeant qui a souhaité rester anonyme, les délibérations étant confidentielles.

Les clients pourraient faire appel à Rapidus pour diversifier leurs chaînes d’approvisionnement, tandis que la présence d’un fabricant de pointe pourrait également profiter aux fabricants japonais de matériaux et d’équipements, a indiqué Minamikawa.

La part de marché mondiale du Japon dans le secteur des semi-conducteurs est passée d’environ 50 % dans les années 1980 à moins de 10 % aujourd’hui. Parmi les fabricants de puces opérant au Japon figurent le producteur de mémoire Kioxia

285A.T et TSMC, qui a conclu un partenariat avec Sony

6758.T .

Parmi les autres initiatives soutenues par le gouvernement figure Noetra , qui développe un modèle fondamental pour l’IA physique et la robotique.

DES OBSTACLES TECHNOLOGIQUES PERDURENT

Les préparatifs en vue de la production de masse avancent comme prévu et le contexte est plus favorable que ce qui avait été envisagé lors de la création de Rapidus en 2022, a déclaré le directeur général Koike.

Pourtant, d’importants obstacles technologiques subsistent. Rapidus collabore avec IBM IBM.N et a lancé des opérations pilotes, mais selon les experts, le succès commercial est loin d’être garanti.

« Il est extrêmement difficile de faire fonctionner une usine de puces 24 heures sur 24, de maintenir des rendements stables et constants, et de poursuivre la production de manière à assurer la viabilité de l’entreprise », a déclaré Kazuyoshi Saito, analyste chez IwaiCosmo Securities.

« Même Samsung… a rencontré des difficultés. »

Au-delà de la validation de sa technologie, Rapidus doit relever le défi à long terme de la mise en place d’une activité rentable. L’entreprise vise une introduction en bourse vers l’exercice fiscal se terminant en mars 2032.

« On ne saura pas si elle a réussi ou échoué avant dix ans, et personne ne pourra en assumer la responsabilité », a déclaré un responsable gouvernemental, faisant référence au fonds Cool Japan, soutenu par l’État, qui a enregistré des pertes d’investissement.

Les bailleurs de fonds de Rapidus nourrissent néanmoins des projets ambitieux. Une cotation en bourse et des activités de fabrication aux États-Unis sont envisageables, a déclaré Daishiro Yamagiwa, député à la tête du groupe parlementaire du Parti libéral-démocrate au pouvoir chargé de la stratégie en matière de puces électroniques.