Le parcours d'Anthropic, de start-up spécialisée dans l'IA à introduction en bourse qui a marqué le secteur

L'application AI d'Anthropic installée sur un smartphone. (Crédits: Adobe Stock)

Anthropic a dévoilé lundi son dossier d'introduction en bourse , se rapprochant ainsi de ce qui pourrait être la première cotation en bourse d'un laboratoire d'IA de pointe. Ce dossier met en avant le potentiel de cette technologie tout en exposant les risques et les coûts liés à son développement.

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Voici un aperçu du parcours menant à l'introduction en bourse prévue:

Mai 2021

Anthropic, dirigée par les frère et sœur Dario Amodei et Daniela Amodei, annonce avoir levé 124 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par l'investisseur technologique et cofondateur de Skype, Jaan Tallinn.

Avril 2022

Anthropic lève 580 millions de dollars lors d'un tour de table de série B.

Mars 2023

La société lance un modèle linguistique de grande envergure, Claude, qui entre en concurrence directe avec les offres d'OpenAI.

Mai 2023

Anthropic lève 450 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , et Spark Capital.

Septembre 2023

Amazon.com AMZN.O annonce qu'elle investira jusqu'à 4 milliards de dollars en espèces dans Anthropic.

Octobre 2023

Google, filiale d'Alphabet, s'engage à investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans Anthropic.

Mars 2024

Anthropic dévoile une suite de modèles d'IA baptisée Claude 3. L'entreprise affirme que le plus performant de la gamme, Claude 3 Opus, surpasse les modèles concurrents GPT-4 d'OpenAI et Gemini 1.0 Ultra de Google sur divers tests de performance.

Août 2024

Anthropic fait l'objet d'un recours collectif devant le tribunal fédéral de Californie, intenté par trois auteurs qui l'accusent d'avoir utilisé à mauvais escient leurs livres et des centaines de milliers d'autres ouvrages pour entraîner son chatbot alimenté par l'IA, Claude.

Novembre 2024

Amazon.com injecte 4 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic.

Mars 2025

Anthropic lève 3,5 milliards de dollars, avec une valorisation post-financement de 61,5 milliards de dollars, dans le cadre d'un tour de table mené par Lightspeed Venture Partners.

Septembre 2025

La valorisation d'Anthropic atteint 183 milliards de dollars post-financement, après avoir levé 13 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table.

Anthropic dévoile le modèle d'IA Claude 4.5, affirmant que cette nouvelle version est capable de coder pendant des périodes plus longues sans interruption et de mieux gérer les tâches financières et scientifiques.

Février 2026

La société lève 30 milliards de dollars lors d'un tour de table, ce qui fait plus que doubler la valorisation du créateur du chatbot Claude, la portant à 380 milliards de dollars.

Le président américain Donald Trump déclare qu'il ordonne au gouvernement de mettre fin à toute collaboration avec Anthropic, tandis que le Pentagone annonce qu'il va classer la start-up parmi les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.

Mars 2026

Anthropic intente une action en justice pour empêcher le Pentagone de l'inscrire sur une liste noire de sécurité nationale, ce qui intensifie la bataille aux enjeux considérables qui oppose le laboratoire d'IA à l'armée américaine au sujet des restrictions d'utilisation de sa technologie.

Avril 2026

Anthropic lance Mythos , son modèle d'IA le plus avancé à ce jour, doté de capacités sophistiquées et conçu pour des missions défensives de cybersécurité.

Mai 2026

Anthropic annonce avoir levé 65 milliards de dollars pour une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars

Juin 2026

Anthropic dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, devançant ainsi son rival OpenAI dans une course très suivie pour accéder aux marchés publics.

Juillet 2026

Un juge fédéral de San Francisco valide l'accord historique de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic dans le cadre d'un recours collectif intenté par un groupe d'auteurs qui accusaient l'entreprise d'avoir utilisé abusivement leurs livres pour entraîner son chatbot IA, Claude.

Août 2026

L'éditeur musical indépendant Round Hill Music poursuit Anthropic et Suno devant le tribunal fédéral de Californie, alléguant que ces entreprises spécialisées dans l'IA ont utilisé à mauvais escient des centaines de ses chansons pour entraîner leurs systèmes.

Anthropic prévoit un chiffre d'affaires pour 2028 compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars, rapporte Reuters en citant des sources.

Le chiffre d'affaires annuel d'Anthropic a dépassé les 65 milliards de dollars à la fin du mois de juillet, rapporte Reuters, citant une source.

Octobre 2026

Reuters a rapporté , en citant des sources, que certains investisseurs actuels d'Anthropic et des investisseurs potentiels dans le cadre de sa prochaine introduction en bourse envisagent une valorisation inférieure pour cette entreprise spécialisée dans l'IA, à la suite de ses dernières publications financières.

Anthropic a déclaré qu'elle prévoyait l'une des plus importantes introductions en bourse de l'histoire en tant que société d'intérêt public, une structure juridique qui impose à la direction de trouver un équilibre entre les intérêts publics généraux et les objectifs de rentabilité.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))